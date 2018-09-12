"Спартак" против "Зенита": Зобнина и Ерохина соревнуются в красоте

Рамина Зобнина, жена полузащитника "Спартака" Романа Зобнина, отдыхает вместе с Вероникой Ерохиной, супругой хавбека "Зенита" Александра Ерохина. Две девушки вместе с детьми находятся в курортном отеле Maxx Royal Kemer, расположенном в турецком городе Кемер. Зобнина и Ерохина не теряют возможности покрасоваться на камеру. Одну из фотографий жена полузащитника "Спартака" даже окрестила, как своеобразное противостояние красно-белых с "Зенитом".

Зобнин и Ерохин в составе сборной России победили 5 сентября Турцию (2:1) в стартовом матче Лиги наций и 10 сентября Чехию (5:1) в контрольной игре.

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