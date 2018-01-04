01:15 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" - Промесу: "С днем рождения, Антоха!"

9

Пресс-служба "Спартака" поздравила нападающего команды Квинси Промеса с днем рождения. Сегодня голландцу исполнилось 26 лет.

"С днем рождения, Антоха!" – говорится в записи на странице клуба в Инстаграме.

Напомним, красно-белые приобрели форварда у "Твенте" в 2014 году. В составе столичной команды Промес стал чемпионом России сезона-2016/17, а также завоевал Суперкубок страны.

9
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ж и в о й

*При всей моей любви к Спартаку и при всей моей симпатии к Промесу как яркому футболисту)

07:43

Ж и в о й

Еще пару лет прозябания в Спартаке - и уже никому из серьезных европейских клубов он не будет интересен.

07:41

Комс

Ура! Ура! Ура! С днем рождения! :)

05:33

баламошка

Ура братухе!

05:29

Профессор Хряк

Братуха !!! С Днём Рождения !!! УРА !!!!!!!!!ЗЫ: UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) 02:16 --- иди помойся, чючело !

05:11

AndruFka

Антоху - с Днюхой!

04:33

Garryk99

С днюхой, Братуха!!!

02:37

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

вооо! даже утра не стали дожидаться с новой новостью о великом клупе)).

02:16

Kot, kotoryi

С ДР! :))) Будь здрав!

01:38