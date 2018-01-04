"Спартак" - Промесу: "С днем рождения, Антоха!"

Пресс-служба "Спартака" поздравила нападающего команды Квинси Промеса с днем рождения. Сегодня голландцу исполнилось 26 лет.
"С днем рождения, Антоха!" – говорится в записи на странице клуба в Инстаграме.
Напомним, красно-белые приобрели форварда у "Твенте" в 2014 году. В составе столичной команды Промес стал чемпионом России сезона-2016/17, а также завоевал Суперкубок страны.
Ж и в о й
*При всей моей любви к Спартаку и при всей моей симпатии к Промесу как яркому футболисту)
07:43
Ж и в о й
Еще пару лет прозябания в Спартаке - и уже никому из серьезных европейских клубов он не будет интересен.
07:41
Комс
Ура! Ура! Ура! С днем рождения! :)
05:33
баламошка
Ура братухе!
05:29
Профессор Хряк
Братуха !!! С Днём Рождения !!! УРА !!!!!!!!!ЗЫ: UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) 02:16 --- иди помойся, чючело !
05:11
AndruFka
Антоху - с Днюхой!
04:33
Garryk99
С днюхой, Братуха!!!
02:37
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
вооо! даже утра не стали дожидаться с новой новостью о великом клупе)).
02:16
Kot, kotoryi
С ДР! :))) Будь здрав!
01:38