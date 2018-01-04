"Спартак" - Промесу: "С днем рождения, Антоха!"

Пресс-служба "Спартака" поздравила нападающего команды Квинси Промеса с днем рождения. Сегодня голландцу исполнилось 26 лет.

"С днем рождения, Антоха!" – говорится в записи на странице клуба в Инстаграме.

Напомним, красно-белые приобрели форварда у "Твенте" в 2014 году. В составе столичной команды Промес стал чемпионом России сезона-2016/17, а также завоевал Суперкубок страны.