"Спартак" проиграл юбилейный матч в третий раз

"Спартак" потерпел поражение от "Ахмата" (1:3) в 800-м матче в рамках чемпионата России.

Красно-белые в третий раз не смогли набрать очков в юбилейной встрече. Ранее спартаковцы уступали в 100-м матче – "Локомотиву" (1:2) и в 400-м – "Москве" (0:2). (Кирилл БУРДАКОВ)

Юбилейные матчи "Спартака" в чемпионате