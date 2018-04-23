"Спартак" проиграл юбилейный матч в третий раз

"Спартак" потерпел поражение от "Ахмата" (1:3) в 800-м матче в рамках чемпионата России.
Красно-белые в третий раз не смогли набрать очков в юбилейной встрече. Ранее спартаковцы уступали в 100-м матче – "Локомотиву" (1:2) и в 400-м – "Москве" (0:2). (Кирилл БУРДАКОВ)
Юбилейные матчи "Спартака" в чемпионате
|
Матч
|
Дата
|
Соперник
|
Голы
|
100-й
|
10.06.1995
|
Локомотив (д) – 1:2
|
Коновалов
|
200-й
|
21.06.1998
|
Ротор (д) – 3:1
|
Канищев-2, Ромащенко
|
300-й
|
11.08.2001
|
Сатурн (д) – 0:0
|
-
|
400-й
|
12.03.2005
|
Москва (д) – 0:2
|
-
|
500-й
|
15.05.2008
|
Сатурн (д) – 1:0
|
Павлюченко
|
600-й
|
21.08.2011
|
Спартак Нч (г) – 1:1
|
Дзюба
|
700-й
|
08.12.2014
|
Урал (д) – 2:0
|
Хурадо, Ромулу
|
800-й
|
23.04.2018
|
Ахмат (д) – 1:3
|
Луиз Адриану