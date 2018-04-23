21:45 23 апреля | Футбол — РФПЛ

"Спартак" проиграл юбилейный матч в третий раз


"Спартак" потерпел поражение от "Ахмата" (1:3) в 800-м матче в рамках чемпионата России.

Красно-белые в третий раз не смогли набрать очков в юбилейной встрече. Ранее спартаковцы уступали в 100-м матче – "Локомотиву" (1:2) и в 400-м – "Москве" (0:2). (Кирилл БУРДАКОВ)

Юбилейные матчи "Спартака" в чемпионате

Матч

Дата

Соперник

Голы

100-й

10.06.1995

Локомотив (д) – 1:2

Коновалов

200-й

21.06.1998

Ротор (д) – 3:1

Канищев-2, Ромащенко

300-й

11.08.2001

Сатурн (д) – 0:0

-

400-й

12.03.2005

Москва (д) – 0:2

-

500-й

15.05.2008

Сатурн (д) – 1:0

Павлюченко

600-й

21.08.2011

Спартак Нч (г) – 1:1

Дзюба

700-й

08.12.2014

Урал (д) – 2:0

Хурадо, Ромулу

800

23.04.2018

Ахмат (д) – 1:3

Луиз Адриану
Спартак М – Ахмат

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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