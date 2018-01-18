"Спартак" проиграл команде Халка. И потерял Джикию?

"Спартак" в первом товарищеском матче в 2018 году уступил китайской команде "Шанхай Шанган" (0:1). Единственный гол с пенальти забил бывший игрок "Зенита" Халк.

В начале встречи серьезную травму получил защитник красно-белых Георгий Джикия (все подробности – здесь).

После перерыва в составе "Спартака" дебютировал находящийся на просмотре 19-летний полузащитник Сергей Еременко.

В понедельник, 22 января, у команды Массимо Карреры запланирована встреча с "Астаной".

Товарищеский матч

"СПАРТАК" (Россия) – "Шанхай Шанган" (Китай) – 0:1 (0:1)

Гол: Халк, 11 - с пенальти.

"Спартак": Селихов (Максименко, 60), Петкович (Ещенко, 46), Кутепов (Таски, 34), Джикия (Боккетти, 15), Комбаров (Рассказов, 46), Мельгарехо (Бакаев, 46), Глушаков (Фернанду, 46), Пашалич (Зобнин, 46), Промес (Еременко, 46), Самедов (Педро Роша, 46), Луиз Адриану (Зе Луиш, 46).

"Шанхай Шанган" (первый тайм): Янь Цзюньлин, Ван Шэньчао, Хэ Гуань, Ши Кэ, Ахмедов, Юй Хай, Цай Хуэйкан, Оскар, Халк, Люй Вэньцзюнь, У Лэй.

Предупреждения: Цай Хуэйкан, 68. Фернанду, 71. Янь Цзюньлин, 88. Боккетти, 88.

Удаление: Кутепов, 29.

Трансляция матча "Спартак" – "Шанхай Шанган"