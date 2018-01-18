"Спартак" проиграл команде Халка. И потерял Джикию?

"Спартак" в первом товарищеском матче в 2018 году уступил китайской команде "Шанхай Шанган" (0:1). Единственный гол с пенальти забил бывший игрок "Зенита" Халк.
В начале встречи серьезную травму получил защитник красно-белых Георгий Джикия (все подробности – здесь).
После перерыва в составе "Спартака" дебютировал находящийся на просмотре 19-летний полузащитник Сергей Еременко.
В понедельник, 22 января, у команды Массимо Карреры запланирована встреча с "Астаной".
Товарищеский матч
"СПАРТАК" (Россия) – "Шанхай Шанган" (Китай) – 0:1 (0:1)
Гол: Халк, 11 - с пенальти.
"Спартак": Селихов (Максименко, 60), Петкович (Ещенко, 46), Кутепов (Таски, 34), Джикия (Боккетти, 15), Комбаров (Рассказов, 46), Мельгарехо (Бакаев, 46), Глушаков (Фернанду, 46), Пашалич (Зобнин, 46), Промес (Еременко, 46), Самедов (Педро Роша, 46), Луиз Адриану (Зе Луиш, 46).
"Шанхай Шанган" (первый тайм): Янь Цзюньлин, Ван Шэньчао, Хэ Гуань, Ши Кэ, Ахмедов, Юй Хай, Цай Хуэйкан, Оскар, Халк, Люй Вэньцзюнь, У Лэй.
Предупреждения: Цай Хуэйкан, 68. Фернанду, 71. Янь Цзюньлин, 88. Боккетти, 88.
Удаление: Кутепов, 29.
Трансляция матча "Спартак" – "Шанхай Шанган"
ЗЮК~
Спартак настолько слаб,что бомжи получили от него 3 мяча.
22:07 18 января
Бу-га-га!
Погорячился Массимо с выбором соперника для первой игры. Надо было от простого к сложному идтить. Начиная от Монголии, Тонга и Непала, а уж потом на Китай замахиваться.
21:48 18 января
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
поздравляю. от души.
21:36 18 января
Don
16vic, знаю, что ты умственно отсталый) Иди проспись клавиатурный боец)
21:30 18 января
Бу-га-га!
Читалось
21:14 18 января
16vic
ЗЮК~ обтекай!
20:49 18 января
16vic
Don + Gon Хоть знаешь, что такое iq, down?
20:48 18 января
ЗЮК~
Don,хорошо сказано.
20:39 18 января
serzheo
Халку без разницы откуда бить, можно и из Китая.
20:37 18 января
Боснийский рефери
ЗДОРОВЬЯ ГЕОРГИЮ!!!!!!!!!!!!!!
20:21 18 января
Don
16vic, где 16 уровень твоего iq, и то это для тебя много)
20:10 18 января
Платошкин Андрей
Удаления: Кутепов, 29. А потом его вроде заменили на 34 минуте. Это как? Я конечно понимаю товарняк, но все-равно странно.
20:09 18 января
цска 19781978
Здоровья
20:04 18 января
16vic
ЗЮК, где К - каловые массы.
20:04 18 января
alex lav
Ну за проигрыш китайской скороспелке можно позлорадствовать, а за травму Джикии - посочувствовать.)
20:03 18 января
16vic
ПРИ АДЕКВАТНОМ СУДЕЙСТВЕ - ОНО ТАК!
19:53 18 января