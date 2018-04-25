13:38 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" продолжил подготовку к матчу с "Амкаром"

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"Спартак" на официальном сайте сообщил, что команда продолжила подготовку к матчу 28-го тура чемпионата России против "Амкара". Встреча состоится в воскресенье, 29 апреля.

"Команда собралась в Тарасовке в 10.00 по московскому времени, - говорится в сообщении клуба. - Спустя полтора часа стартовало занятие на поле. Игроки размялись, после чего выполнили различные упражнения на технику и тактику. А завершился практический урок футболом".

Защитник Георгий Джикия и полузащитник Джано Ананидзе, получившие травмы крестообразных связок, продолжают курс восстановления и занимаются по индивидуальной программе.

Матч "Амкар" - "Спартак" пройдет на стадионе "Звезда" в Перми 29 апреля. Начало игры - 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2018-04-25-spartak_gotovitsya_k_matchu_s_amkarom/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Cergalex

В Перми СПАРТАК ждет примерно такой же конечный итог, как с ТЕРЕКОМ 2 дня назад.

14:08

waleriy

Проиграют, могу поспорить. Глушак конечно отстой

14:07

shpasic

инсайд: сегодня приседают с 300 кг.

14:02

баламошка

Волевое решение двадцатилетних миллионеров) Почему те, кто прославляют страну, проигрывая 0-7, получают миллионы, да ещё не простые, а поганые западные евромиллионы?) Непонятно. 0-7 бы и условный Амкар мог проиграть. Глядишь бы даже баночку одну на халявку закатил) И ведь закатил бы.

13:46

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