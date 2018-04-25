"Спартак" продолжил подготовку к матчу с "Амкаром"

"Спартак" на официальном сайте сообщил, что команда продолжила подготовку к матчу 28-го тура чемпионата России против "Амкара". Встреча состоится в воскресенье, 29 апреля.

"Команда собралась в Тарасовке в 10.00 по московскому времени, - говорится в сообщении клуба. - Спустя полтора часа стартовало занятие на поле. Игроки размялись, после чего выполнили различные упражнения на технику и тактику. А завершился практический урок футболом".

Защитник Георгий Джикия и полузащитник Джано Ананидзе, получившие травмы крестообразных связок, продолжают курс восстановления и занимаются по индивидуальной программе.

Матч "Амкар" - "Спартак" пройдет на стадионе "Звезда" в Перми 29 апреля. Начало игры - 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.