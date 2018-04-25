"Спартак" продолжил подготовку к матчу с "Амкаром"

"Спартак" на официальном сайте сообщил, что команда продолжила подготовку к матчу 28-го тура чемпионата России против "Амкара". Встреча состоится в воскресенье, 29 апреля.
"Команда собралась в Тарасовке в 10.00 по московскому времени, - говорится в сообщении клуба. - Спустя полтора часа стартовало занятие на поле. Игроки размялись, после чего выполнили различные упражнения на технику и тактику. А завершился практический урок футболом".
Защитник Георгий Джикия и полузащитник Джано Ананидзе, получившие травмы крестообразных связок, продолжают курс восстановления и занимаются по индивидуальной программе.
Матч "Амкар" - "Спартак" пройдет на стадионе "Звезда" в Перми 29 апреля. Начало игры - 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-04-25-spartak_gotovitsya_k_matchu_s_amkarom/
Cergalex
В Перми СПАРТАК ждет примерно такой же конечный итог, как с ТЕРЕКОМ 2 дня назад.
14:08
waleriy
Проиграют, могу поспорить. Глушак конечно отстой
14:07
shpasic
инсайд: сегодня приседают с 300 кг.
14:02
баламошка
Волевое решение двадцатилетних миллионеров) Почему те, кто прославляют страну, проигрывая 0-7, получают миллионы, да ещё не простые, а поганые западные евромиллионы?) Непонятно. 0-7 бы и условный Амкар мог проиграть. Глядишь бы даже баночку одну на халявку закатил) И ведь закатил бы.
13:46