"Спартак" продлит контракты с Д'Урбано и Мальфатти

Как стало известно "СЭ", тренеры Джорджо д'Урбано и Аттила Мальфатти продолжат работу в штабе "Спартака".
Действующие контракты со специалистами рассчитаны до 31 мая, однако на заседании совета директоров клуба, которое состоялось в понедельник, было принято решение продлить соглашения с итальянцами еще как минимум на год.
Напомним, что по итогам минувшего сезона красно-белые заняли третье место в чемпионате России. (Вячеслав КОРОТКИН)
mas7er
Хорошими футболистами может и не станут, зато отличные горнолыжники получатся!
17:16
wam
Главное, чтобы болельщики в новом сезоне не были в трауре.
17:02
Jean4
Рабинер и Пилипчук в трауре.
16:55