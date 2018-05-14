"Спартак" продлит контракты с Д'Урбано и Мальфатти

Как стало известно "СЭ", тренеры Джорджо д'Урбано и Аттила Мальфатти продолжат работу в штабе "Спартака".

Действующие контракты со специалистами рассчитаны до 31 мая, однако на заседании совета директоров клуба, которое состоялось в понедельник, было принято решение продлить соглашения с итальянцами еще как минимум на год.

Напомним, что по итогам минувшего сезона красно-белые заняли третье место в чемпионате России. (Вячеслав КОРОТКИН)