16:27 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" продлит контракты с Д'Урбано и Мальфатти

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Как стало известно "СЭ", тренеры Джорджо д'Урбано и Аттила Мальфатти продолжат работу в штабе "Спартака".

Действующие контракты со специалистами рассчитаны до 31 мая, однако на заседании совета директоров клуба, которое состоялось в понедельник, было принято решение продлить соглашения с итальянцами еще как минимум на год.

Напомним, что по итогам минувшего сезона красно-белые заняли третье место в чемпионате России. (Вячеслав КОРОТКИН)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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