"Спартак" продлил контракты с братьями Бакаевыми

"Спартак" на официальном сайте объявил о подписании новых контрактов с полузащитниками Зелимханом и Солтмурадом Бакаевыми. Соглашение с первым рассчитано до конца сезона-2021/22, со вторым – до конца сезона-2019/20.

Зелимхан Бакаев дебютировал за основной состав красно-белых в сентябре 2015 года в выездном матче 1/16 финала Кубка России против "Волги". Солтмурад Бакаев играет за дубль "Спартака".

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