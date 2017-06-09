16:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Спартак" продлил контракт с Пантелеевым

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Полузащитник Владислав Пантелеев продолжит выступление за "Спартак", информирует официальный сайт красно-белых. Новое соглашение с 20-летним футболистом, который является выпускником клубной академии, рассчитано до 31 мая 2018 года.

В сезоне-2016/17 Пантелеев выступал за "Спартак-2", провел в чемпионате 32 матча и забил пять голов. На его счету также один матч за молодежный состав команды.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/104086/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Растите там, что ли! Возвышайтесь! Преобразуйтесь! Распухайте, маленькие футбольные почки! ...Сегодня в баламошку вселился Черномырдин)

16:59