"Спартак" продлил контракт с Пантелеевым

Полузащитник Владислав Пантелеев продолжит выступление за "Спартак", информирует официальный сайт красно-белых. Новое соглашение с 20-летним футболистом, который является выпускником клубной академии, рассчитано до 31 мая 2018 года.

В сезоне-2016/17 Пантелеев выступал за "Спартак-2", провел в чемпионате 32 матча и забил пять голов. На его счету также один матч за молодежный состав команды.