"Спартак" приостановил оформление визы Ньянгу

Как стало известно "СЭ", приезд 22-летнего нападающего М'Бая Ньянга в Россию откладывается на неопределенный срок. На данный момент все действия по оформлению французу визовых документов пока приостановлены.
Напомним, что форвард "Милана" в ближайшее время собирался пройти медицинское обследование в Риме и подписать контракт со "Спартаком" по схеме "3+1". Сумма трансфера Ньянга могла стать рекордной для красно-белых - 18 миллионов евро! (Александр БОБРОВ)
Шандор Варга: "Спартак" заплатит 18 миллионов за Ньянга?! Вот за Смолова можно отдать все 25"//
СМИ: Ньянг отказал "Спартаку" и выбрал "Торино"//
"Спартак" идет на риск! €18 000 000 за Ньянга
кузя23
sakusda отдела занимающегося трансферами и поисками игроков,в Спартаке похоже просто нет.__Есть. Неужели ты не догадался,что это СЭ,отдел занимающийся трансферами и поисками игроков для Спартака.
15:03
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Мокни свинью в навоз и порадуйся! Это новый аттракцион такой в Европе.....
14:58
top220
О,Боже, эта мыльная опера с трансферами когда нибудь закончится?
14:41
ЗЮК
сэ придумывает новости на радость умственно отсталым.
14:40
grroznyi85
Да напишите уже прямо что не приедет. К чему эти тайны мадридского двора???
14:40
Валерий Милан-Монако
какой то ПОЗОР на трансферном рынке Спартака((
14:39
sakusda
отдела занимающегося трансферами и поисками игроков,в Спартаке похоже просто нет. это просто смех на палочке,кто следущий LIVE???
14:37
old grumbler
Не может быть... Наверно у игрока нашелся паспорт россиянина Спартак же народная команда...
14:36
karlikf1
Пока трансф. окно не закрылось, будут спешно рассматривать варианты с другими неграми.
14:35
ALEXEY959595
В связи с чем приостановление???
14:34
Ganik
Спартаковские руководители-полные клоуны. Над ними уже смеются те, кто раньше смеяться не умел.
14:23