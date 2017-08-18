"Спартак" приостановил оформление визы Ньянгу

Как стало известно "СЭ", приезд 22-летнего нападающего М'Бая Ньянга в Россию откладывается на неопределенный срок. На данный момент все действия по оформлению французу визовых документов пока приостановлены.

Напомним, что форвард "Милана" в ближайшее время собирался пройти медицинское обследование в Риме и подписать контракт со "Спартаком" по схеме "3+1". Сумма трансфера Ньянга могла стать рекордной для красно-белых - 18 миллионов евро! (Александр БОБРОВ)

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