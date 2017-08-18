14:10 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" приостановил оформление визы Ньянгу

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Как стало известно "СЭ", приезд 22-летнего нападающего М'Бая Ньянга в Россию откладывается на неопределенный срок. На данный момент все действия по оформлению французу визовых документов пока приостановлены.

Напомним, что форвард "Милана" в ближайшее время собирался пройти медицинское обследование в Риме и подписать контракт со "Спартаком" по схеме "3+1". Сумма трансфера Ньянга могла стать рекордной для красно-белых - 18 миллионов евро! (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (11)
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кузя23

sakusda отдела занимающегося трансферами и поисками игроков,в Спартаке похоже просто нет.__Есть. Неужели ты не догадался,что это СЭ,отдел занимающийся трансферами и поисками игроков для Спартака.

15:03

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Мокни свинью в навоз и порадуйся! Это новый аттракцион такой в Европе.....

14:58

top220

О,Боже, эта мыльная опера с трансферами когда нибудь закончится?

14:41

ЗЮК

сэ придумывает новости на радость умственно отсталым.

14:40

grroznyi85

Да напишите уже прямо что не приедет. К чему эти тайны мадридского двора???

14:40

Валерий Милан-Монако

какой то ПОЗОР на трансферном рынке Спартака((

14:39

sakusda

отдела занимающегося трансферами и поисками игроков,в Спартаке похоже просто нет. это просто смех на палочке,кто следущий LIVE???

14:37

old grumbler

Не может быть... Наверно у игрока нашелся паспорт россиянина Спартак же народная команда...

14:36

karlikf1

Пока трансф. окно не закрылось, будут спешно рассматривать варианты с другими неграми.

14:35

ALEXEY959595

В связи с чем приостановление???

14:34

Ganik

Спартаковские руководители-полные клоуны. Над ними уже смеются те, кто раньше смеяться не умел.

14:23