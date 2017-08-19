13:46 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" прилетит на матч со "СКА-Хабаровск" в день игры


Делегация "Спартака" прилетит на матч 8-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск" в день встречи, 27 августа, сообщает официальный сайт хабаровского клуба. Отмечается, что красно-белые заранее попросили перенести игру молодежного первенства на день матча основных команд.

Так, основные составы выйдут на поле в 11.00 по московскому времени, молодежные - в 04.00. "СЭ" проведет трансляцию матча "СКА-Хабаровск" - "Спартак".

 

 

Дополнительная информация

https://fcska.ru/media/news/molodezhnye-komandy-ska-i-spartaka-sygrayut-v-den-matcha-glavnykh-komand-klubov/

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