20:37 | Футбол — РПЛ

"Спартак" прилетел в Махачкалу

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"Спартак" прилетел в Махачкалу, где 8 декабря состоится матч 17-го тура премьер-лиги против "Анжи"

Мы на месте! - сообщается в официальном Твиттере красно-белых. 

"Спартак" занимает 4-е место в чемпионате России, имея в активе 25 очков после 16 туров. "Анжи" с 15 баллами располагается на 14-й строчке. 

Анжи - Спартак

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 17-й тур. Заключительный тур перед зимней паузой
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