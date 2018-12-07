"Спартак" прилетел в Махачкалу, где 8 декабря состоится матч 17-го тура премьер-лиги против "Анжи".
- Мы на месте! - сообщается в официальном Твиттере красно-белых.
🛬 Мы на месте!#АнжиСпартак #НаМахачкалу pic.twitter.com/4D3NX97oLo– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 7 декабря 2018 г.
"Спартак" занимает 4-е место в чемпионате России, имея в активе 25 очков после 16 туров. "Анжи" с 15 баллами располагается на 14-й строчке.
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