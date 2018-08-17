"Спартак" прибыл в Краснодар, где завтра состоится матч 4-го тура РПЛ против "Краснодара".

Защитники Илья Кутепов и Сальваторе Боккетти с командой не полетели. Кутепов не принял участие ни в одном матче текущего сезона, Боккетти еще не успел восстановиться после травмы, полученной в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК (2:3).

Напомним, что в состав делегации красно-белых вошли 22 футболиста:

Вратари: Александр Максименко, Артём Ребров;

Защитники: Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Николай Рассказов;

Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Квинси Промес, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни;

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.

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