15:04 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" прибыл в Испанию

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"Спартак" прибыл в Испанию, где пройдет второй сбор команды. Красно-белые приземлились в аэропорту Малаги, оттуда команда доберется до Марбельи автобусом.

Полностью состав "Спартака" на сборе - здесь.

В Марбелье у "Спартака" запланировано три матча: 31 января против софийского ЦСКА, 3 февраля против китайского "Хэбэй Чайна Форчун" и 7-го – против пражской "Спарты".

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Несвин

Don_____ Да я прямо обзавидовался совсем)))

17:15

EstStar

от Спартака у многих подгорает

16:29

Don

Несвин, завидуй молча)

15:42

баламошка

Чтобы завоевать её.

15:32

Несвин

Целых две бомбы в сегодняшнем сэ: 08.55 - спартак вылетел в Испанию; 15.04 - спартак прилетел в Испанию. Начиная с завтрашнего дня бомб от редакции будет еще больше: - спартак вышел на завтрак; спартак закончил завтрак; спартак пошел на тренировку; спартак пошел на ужин; спартак лег спать..... итак будет каждый день.

15:23

pahom-17

Еременко отцепили..на второй сбор

15:14