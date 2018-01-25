"Спартак" прибыл в Испанию, где пройдет второй сбор команды. Красно-белые приземлились в аэропорту Малаги, оттуда команда доберется до Марбельи автобусом.

Полностью состав "Спартака" на сборе - здесь.

В Марбелье у "Спартака" запланировано три матча: 31 января против софийского ЦСКА, 3 февраля против китайского "Хэбэй Чайна Форчун" и 7-го – против пражской "Спарты".