"Спартак" прибыл в Испанию, где пройдет второй сбор команды. Красно-белые приземлились в аэропорту Малаги, оттуда команда доберется до Марбельи автобусом.
Полностью состав "Спартака" на сборе - здесь.
В Марбелье у "Спартака" запланировано три матча: 31 января против софийского ЦСКА, 3 февраля против китайского "Хэбэй Чайна Форчун" и 7-го – против пражской "Спарты".
Испанские недели @fcsm_official объявляются открытыми pic.twitter.com/nJ9OxkEQ9P– Филипп Папенков (@PippoGranato) 25 января 2018 г.
Несвин
Don_____ Да я прямо обзавидовался совсем)))
17:15
EstStar
от Спартака у многих подгорает
16:29
Don
Несвин, завидуй молча)
15:42
баламошка
Чтобы завоевать её.
15:32
Несвин
Целых две бомбы в сегодняшнем сэ: 08.55 - спартак вылетел в Испанию; 15.04 - спартак прилетел в Испанию. Начиная с завтрашнего дня бомб от редакции будет еще больше: - спартак вышел на завтрак; спартак закончил завтрак; спартак пошел на тренировку; спартак пошел на ужин; спартак лег спать..... итак будет каждый день.
15:23
pahom-17
Еременко отцепили..на второй сбор
15:14