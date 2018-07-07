"Спартак" презентовал Ташаева

"Спартак" презентовал нового полузащитника команды Александра Ташаева. 24-летний хавбек стал игроком красно-белых вчера.
- Добро пожаловать в красно-белую семью! - сообщается в официальном Твиттере московского клуба.
🔴⚪️😉 Презентация новичка Александра Ташаева в Австрии!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 7 июля 2018 г.
Добро пожаловать в красно-белую семью! 💪🏻#Спартак #Spartak#АлександрТашаев #КрасноБелыеВАвстрии 🇦🇹 pic.twitter.com/eyQX0a4nQ8
Ранее Ташаев выступал в составе "Динамо" с 2014 по 2018 год. В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах в составе бело-голубых, забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач.
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