"Спартак" презентовал Ташаева

"Спартак" презентовал нового полузащитника команды Александра Ташаева. 24-летний хавбек стал игроком красно-белых вчера.

- Добро пожаловать в красно-белую семью! - сообщается в официальном Твиттере московского клуба.

Ранее Ташаев выступал в составе "Динамо" с 2014 по 2018 год. В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах в составе бело-голубых, забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач.

Как "Спартаку" использовать Ташаева? //

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