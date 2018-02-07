"Спартак" представил фирменный смартфон

В среду "Спартак" и российский производитель мобильной техники BQ презентовали новый смартфон, брендированный эмблемой красно-белых. В мероприятии на "Открытии Арене" приняли участие коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко, генеральный директор BQ Владимир Пузанов, а также ветераны команды.

Для смартфона был разработан уникальный дизайн. На задней панели изображен гладиатор с символикой клуба. Стандартным звонком выбран гимн "Спартака". Стоимость телефона составляет 9,5 тысяч рублей, при этом его тираж ограничен. Продажи будут доступны также в интернет-магазине красно-белых.

– В жизни современного человек смартфоны занимают важное место, – сказал Атаманенко. – Мы хотели, чтобы бренд "Спартака" был с болельщиками в обычной жизни, все время в руках. Это первый наш опыт в разработке телефона. Наполнение внутри, на мой взгляд, очень интересное. На смартфоне уже будут установлены различные обои с игроками, а также мобильное приложение клуба. Мы будем получать определенную сумму с продажи каждого смартфона. При этом торговая наценка минимальна. Если увидим хороший спрос на телефон, то будем рассматривать варианты с другими лимитированными коллекциями.

В конце мероприятия Атаманенко подарил смартфоны ветеранам команды, среди которых были Александр Кокарев, Юрий Гаврилов, Василий Кульков, Сергей Шавло. (Павел ГУРЕВИЧ)