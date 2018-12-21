"Спартак" представил Айртона. Видео

"Спартак" представил бразильского защитника Айртона Лукаса. Напомним, что 21-летний футболист подписал с красно-белыми долгосрочный контракт.

– Из лета – в зиму. Из Бразилии – в Россию. Из "Флуминенсе" – в "Спартак". Он уже в Москве. Встречайте, Айртон Лукас!, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Как ранее сообщало бразильское издание Globoesporte, сумма трансфера составит около 7 миллионов евро. При этом "Флу" владеет только 50 процентами прав на игрока, поэтому получит 3,5 миллиона, а остальные средства поступят представителям футболиста.

В текущем сезоне Айртон, который две недели назад прошел в Риме медосмотр перед переходом к красно-белым, провел 28 матчей в чемпионате своей страны.

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