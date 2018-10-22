"Спартак" предложил Каррере попрощаться с болельщиками на одном из домашних матчей

В понедельник, 22 октября, состоялось внеочередное заседание совета директоров "Спартака", на котором было принято единогласное решение освободить Массимо Карреру от должности главного тренера.

Затем вице-президент клуба Наиль Измайлов приехал на базу в Тарасовку, где в 10.30 на общем собрании объявил о сегодняшних решениях совета директоров команде и тренерскому штабу.

После этого он поблагодарил Карреру за проделанную работу и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере. В ответном слове итальянский специалист отметил, что "Спартак" навсегда останется в его сердце.

Как отмечается на официальном сайте красно-белых, Измайлов предложил Каррере посетить один из следующих домашних матчей команды и попрощаться с болельщиками.

Ранее стало известно, что испанец Рауль Рианчо провел первую тренировку в качестве исполняющего обязанности главного тренера "Спартака".