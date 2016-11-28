13:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Спартак" предложил Годвину Обадже пятилетний контракт?

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"Спартак" предложил нигерийскому нападающему Годвину Обадже пятилетний контракт, утверждает Owngoalnigeria.com. 19-летний футболист в течение недели проходил просмотр в московском клубе, а затем вернулся на родину.

- Моему брату предложили контракт на пять лет, но есть некоторые вопросы, которые нужно еще урегулировать, прежде чем сделка может быть оформлена официально, - отметил брат Годвина Лдошуа Обадже. - Не могу рассказать все подробности, по крайней мере, на данный момент, но Годвин уже прошел медицинской обследование, которое прошло успешно, хотя длилось очень долго. Скажем, сейчас сделка может случиться, а может и нет.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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James Gang

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