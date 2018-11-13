"Спартак" поздравляет с Международным днем слепых

"Спартак" поздравил с Международным днем слепых в своем Твиттере. Отмечается, что матчи красно-белых сопровождаются тифлокомментарием, который позволяет слабовидящим болельщикам получать полную картину игры и наслаждаться футболом.

– Сегодня Международный день слепых. "Спартак" всегда был неравнодушен к людям, имеющим проблемы со зрением, и создает для них максимально комфортные условия на стадионе, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

🎙 Тифлокомментарий – возможность для всех видеть игру



🌏 Сегодня Международный день слепых. @fcsm_official всегда был неравнодушен к людям, имеющим проблемы со зрением, и создает для них максимально комфортные условия на стадионе.https://t.co/IAkquZoHCo – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 ноября 2018 г.

В ролике рассказывается о специфике тифлокомментария, оборудовании, с помощью которого он производится, и впечатлениях слабовидящих поклонников "Спартака".