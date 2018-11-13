17:52 | Футбол — РПЛ

"Спартак" поздравляет с Международным днем слепых

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"Спартак" поздравил с Международным днем слепых в своем Твиттере. Отмечается, что матчи красно-белых сопровождаются тифлокомментарием, который позволяет слабовидящим болельщикам получать полную картину игры и наслаждаться футболом.

Сегодня Международный день слепых. "Спартак" всегда был неравнодушен к людям, имеющим проблемы со зрением, и создает для них максимально комфортные условия на стадионе, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В ролике рассказывается о специфике тифлокомментария, оборудовании, с помощью которого он производится, и впечатлениях слабовидящих поклонников "Спартака".

https://youtu.be/r7ppLi1_Baw

 

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