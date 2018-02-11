"Спартак" поздравил Зобнина с днем рождения и подарил торт

"Спартак" поздравил с днем рождения полузащитника Романа Зобнина. Во время командного ужина игрок, которому исполнилось 24 года, получил в подарок торт со свечами.

- Я счастлив, что нахожусь в "Спартаке", что со всеми вами познакомился. Всех люблю, всем спасибо за поздравления. Движемся вперед, побеждаем и становимся чемпионами, - поблагодарил Зобнин одноклубников.