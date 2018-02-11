"Спартак" поздравил Зобнина с днем рождения и подарил торт

"Спартак" поздравил с днем рождения полузащитника Романа Зобнина. Во время командного ужина игрок, которому исполнилось 24 года, получил в подарок торт со свечами.
- Я счастлив, что нахожусь в "Спартаке", что со всеми вами познакомился. Всех люблю, всем спасибо за поздравления. Движемся вперед, побеждаем и становимся чемпионами, - поблагодарил Зобнин одноклубников.
Happy Birthday to you,– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 11 февраля 2018 г.
Happy Birthday to you,
Happy Birthday dear Roman,
Happy Birthday to you!
🎥 Команда поздравила Романа Зобнина с днём рождения 🎁🔴⚪️🎂 #КрасноБелыеСочи #Спартак #Spartak pic.twitter.com/j6raQOJ9VF