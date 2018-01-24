"Спартак" поздравил Зе Луиша с 27-летием

"Спартак" на своем официальном сайте поздравил с днем рождения нападающего Зе Луиша. Сегодня, 24 января, форварду из Кабо-Верде исполняется 27 лет.

"Поздравляем Зе Луиша с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, красивых голов и ярких побед в составе "Спартака"!", – говорится в поздравлении клуба.

Напомним, Зе Луиш выступает за красно-белых с лета 2015 года. Контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2020/21. В этом сезоне он принял участие в 14 матчах, забив 4 мяча и отдав 5 результативных передач.