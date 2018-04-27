"Спартак" поздравил тренера Пилипчука аплодисментами и кувырками

"Спартак" провел очередную тренировку в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против "Амкара". Красно-белые собрались на базе в 10.00, а спустя час вышли на поле. Игроки выполнили разминку, затем сыграли в ручной мяч. А во второй части занятия были квадраты и теннисбол. В общей сложности практический урок продлился чуть больше часа.

Защитник Георгий Джикия и полузащитник Джано Ананидзе, восстанавливающиеся после травм, занимались по индивидуальной программе. Перед стартом занятия команда поздравила аплодисментами и традиционными кувырками тренера Романа Пилипчука, которому исполнился 51 год.

Завтра "Спартак" проведет теоретическое занятие и утреннюю тренировку. В субботу игроки отправятся в Пермь.

Матч "Амкар" - "Спартак" состоится 29 апреля, начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

Расписание чемпионата России по футболу