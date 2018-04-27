13:30 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" поздравил тренера Пилипчука аплодисментами и кувырками


"Спартак" провел очередную тренировку в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против "Амкара". Красно-белые собрались на базе в 10.00, а спустя час вышли на поле. Игроки выполнили разминку, затем сыграли в ручной мяч. А во второй части занятия были квадраты и теннисбол. В общей сложности практический урок продлился чуть больше часа.

Защитник Георгий Джикия и полузащитник Джано Ананидзе, восстанавливающиеся после травм, занимались по индивидуальной программе. Перед стартом занятия команда поздравила аплодисментами и традиционными кувырками тренера Романа Пилипчука, которому исполнился 51 год.

Завтра "Спартак" проведет теоретическое занятие и утреннюю тренировку. В субботу игроки отправятся в Пермь. 

Матч "Амкар" - "Спартак" состоится 29 апреля, начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

Расписание чемпионата России по футболу

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2018-04-27-zavtra_spartak_otpravitsya_v_perm/

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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