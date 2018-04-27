"Спартак" поздравил тренера Пилипчука аплодисментами и кувырками

"Спартак" провел очередную тренировку в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против "Амкара". Красно-белые собрались на базе в 10.00, а спустя час вышли на поле. Игроки выполнили разминку, затем сыграли в ручной мяч. А во второй части занятия были квадраты и теннисбол. В общей сложности практический урок продлился чуть больше часа.
Защитник Георгий Джикия и полузащитник Джано Ананидзе, восстанавливающиеся после травм, занимались по индивидуальной программе. Перед стартом занятия команда поздравила аплодисментами и традиционными кувырками тренера Романа Пилипчука, которому исполнился 51 год.
Завтра "Спартак" проведет теоретическое занятие и утреннюю тренировку. В субботу игроки отправятся в Пермь.
Матч "Амкар" - "Спартак" состоится 29 апреля, начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-04-27-zavtra_spartak_otpravitsya_v_perm/