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00:31 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" поздравил с 91-летием Никиту Симоняна

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"Спартак" поздравил с днем рождения бывшего футболиста и тренера клуба Никиту Симоняна. Первому вице-президенту РФС сегодня исполнился 91 год.

Никита Симонян играл за "Спартак" с 1949 по 1959 год и со 160 голами является лучшим бомбардиром в истории клуба. После завершения карьеры он возглавлял "Спартак" в качестве главного тренера с 1960 по 1972 год (с двухлетним перерывом). В качестве футболиста он выиграл с красно-белыми четыре чемпионата и два Кубка СССР. Став тренером, Симонян добавил к трофеям еще два чемпионства и три Кубка страны с московским клубом, а также золото чемпионата и одну победу в Кубке - с "Араратом".

Трижды Симонян назначался исполняющим обязанности президента РФС: после отставки Виталия Мутко, Сергея Фурсенко и Николая Толстых.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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AndruFka

Самый лучший из армян наш Никита Симонян! С Днём рождения! Крепкого здравия, бодрости духа да долгих лет жизни!

01:05

Millwall82

Напоминает Жоао Авеланжа, вечного президента ФИФА, ни в какую старик не хотел уходить с поста, пока ногами вперед не вынесли.

00:41

Millwall82

Я конечно поздравляю прославленного ветерана, но что он в 91 год делает в руководстве РФС? Не на последних ролях замечу. Правнуков бы нянчил, да долму готовил.

00:39

elbrus5642

ниче себе. а выглядит на 70 лет

00:38