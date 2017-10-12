"Спартак" поздравил с 91-летием Никиту Симоняна

"Спартак" поздравил с днем рождения бывшего футболиста и тренера клуба Никиту Симоняна. Первому вице-президенту РФС сегодня исполнился 91 год.

Поздравляем Никиту Павловича Симоняна! Легендарному спартаковцу исполняется 91 год. pic.twitter.com/137o3rYnCI – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 11 октября 2017 г.

Никита Симонян играл за "Спартак" с 1949 по 1959 год и со 160 голами является лучшим бомбардиром в истории клуба. После завершения карьеры он возглавлял "Спартак" в качестве главного тренера с 1960 по 1972 год (с двухлетним перерывом). В качестве футболиста он выиграл с красно-белыми четыре чемпионата и два Кубка СССР. Став тренером, Симонян добавил к трофеям еще два чемпионства и три Кубка страны с московским клубом, а также золото чемпионата и одну победу в Кубке - с "Араратом".

Трижды Симонян назначался исполняющим обязанности президента РФС: после отставки Виталия Мутко, Сергея Фурсенко и Николая Толстых.