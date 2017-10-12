"Спартак" поздравил с 91-летием Никиту Симоняна

"Спартак" поздравил с днем рождения бывшего футболиста и тренера клуба Никиту Симоняна. Первому вице-президенту РФС сегодня исполнился 91 год.
Поздравляем Никиту Павловича Симоняна! Легендарному спартаковцу исполняется 91 год. pic.twitter.com/137o3rYnCI– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 11 октября 2017 г.
Никита Симонян играл за "Спартак" с 1949 по 1959 год и со 160 голами является лучшим бомбардиром в истории клуба. После завершения карьеры он возглавлял "Спартак" в качестве главного тренера с 1960 по 1972 год (с двухлетним перерывом). В качестве футболиста он выиграл с красно-белыми четыре чемпионата и два Кубка СССР. Став тренером, Симонян добавил к трофеям еще два чемпионства и три Кубка страны с московским клубом, а также золото чемпионата и одну победу в Кубке - с "Араратом".
Трижды Симонян назначался исполняющим обязанности президента РФС: после отставки Виталия Мутко, Сергея Фурсенко и Николая Толстых.
AndruFka
Самый лучший из армян наш Никита Симонян! С Днём рождения! Крепкого здравия, бодрости духа да долгих лет жизни!
01:05
Millwall82
Напоминает Жоао Авеланжа, вечного президента ФИФА, ни в какую старик не хотел уходить с поста, пока ногами вперед не вынесли.
00:41
Millwall82
Я конечно поздравляю прославленного ветерана, но что он в 91 год делает в руководстве РФС? Не на последних ролях замечу. Правнуков бы нянчил, да долму готовил.
00:39
elbrus5642
ниче себе. а выглядит на 70 лет
00:38