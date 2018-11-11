19:51 | Футбол — РПЛ

"Спартак" поздравил Рошу с рождением дочери

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"Спартак" поздравил нападающего Педро Рошу с рождением дочери. О пополнении в семье 24-летний бразилец сообщил в своем Инстаграме.

- В семье нападающего "Спартака" Педро Роши пополнение! Поздравляем молодых родителей с рождением дочери. Малышку назвали Витория!, - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что Роша не полетел в Казань на матч 12-го тура российской премьер-лиги по семейным обстоятельствам. Игрок улетел из России, чтобы быть вместе с супругой.

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