"Спартак" поздравил Рошу с рождением дочери

"Спартак" поздравил нападающего Педро Рошу с рождением дочери. О пополнении в семье 24-летний бразилец сообщил в своем Инстаграме.
- В семье нападающего
"Спартака" Педро Роши пополнение! Поздравляем молодых родителей с рождением дочери. Малышку назвали Витория!, - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, что Роша не полетел в Казань на матч 12-го тура российской премьер-лиги по семейным обстоятельствам. Игрок улетел из России, чтобы быть вместе с супругой.
В семье нападающего #Спартак’а Педро @roocha_94 Роши пополнение! 🔴⚪️👏🏻– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 11 ноября 2018 г.
Поздравляем молодых родителей с рождением дочери.
Малышку назвали Витория! 👧🏻 pic.twitter.com/IpM1SZsm5T
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам