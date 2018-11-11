"Спартак" поздравил Рошу с рождением дочери

"Спартак" поздравил нападающего Педро Рошу с рождением дочери. О пополнении в семье 24-летний бразилец сообщил в своем Инстаграме.

- В семье нападающего " Спартака" Педро Роши пополнение! Поздравляем молодых родителей с рождением дочери. Малышку назвали Витория!, - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что Роша не полетел в Казань на матч 12-го тура российской премьер-лиги по семейным обстоятельствам. Игрок улетел из России, чтобы быть вместе с супругой.

В семье нападающего #Спартак’а Педро @roocha_94 Роши пополнение! 🔴⚪️👏🏻



Поздравляем молодых родителей с рождением дочери.



Малышку назвали Витория! 👧🏻 pic.twitter.com/IpM1SZsm5T – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 11 ноября 2018 г.

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