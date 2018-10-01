"Спартак" поздравил Рошу с днем рождения

"Спартак" поздравил с днем рождения нападающего Педро Рошу. Сегодня бразильцу исполнилось 24 года.
- Поздравляем Педро Рошу с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, красивых голов и побед в составе "Спартака"! - сообщается на официальном сайте красно-белых.
Сегодня исполняется 24 года нападающему #Спартак’а Педро @roocha_94 Роше.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 30 сентября 2018 г.
С днем рождения, Педро! 🔴⚪️🎂🎉#ПедроРоша #Spartak pic.twitter.com/WdXFUb25op
Роша выступает за "Спартак" с 2017 года. В текущем сезоне он провел 2 игры в составе красно-белых и не отметился результативными действиями.
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Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-10-01-pozdravlyayem_pedro_roshu/
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