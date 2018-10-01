08:52 | Футбол — РПЛ

"Спартак" поздравил Рошу с днем рождения

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"Спартак" поздравил с днем рождения нападающего Педро Рошу. Сегодня бразильцу исполнилось 24 года.

Поздравляем Педро Рошу с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, красивых голов и побед в составе "Спартака"! - сообщается на официальном сайте красно-белых.

Роша выступает за "Спартак" с 2017 года. В текущем сезоне он провел 2 игры в составе красно-белых и не отметился результативными действиями.

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Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-10-01-pozdravlyayem_pedro_roshu/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 9-й тур. "Спартак" - "Ростов" и другие матчи
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