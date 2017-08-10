"Спартак" поздравил Мельгарехо с 27-летием

"Спартак" на своем официальном сайте поздравил с днем рождения парагвайского нападающего команды Лоренсо Мельгарехо. Сегодня, 10 августа, форварду исполнилось 27 лет.

– Поздравляем Лоренсо с днем рождения и желаем ему счастья, крепкого здоровья, красивых голов и побед в составе "Спартака", – говорится в поздравлении красно-белых.

Напомним, Мельгарехо выступает за "Спартак" с 2016 года. В составе столичной команды он провел 37 матчей, забив 4 гола.