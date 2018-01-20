"Спартак" поздравил Леонида Трахтенберга перед тренировкой

Перед началом очередной тренировки на сборе в ОАЭ игроки "Спартака" поздравили с днем рождения директора департамента красно-белых по связям с общественностью Леонида Трахтенберга. Напомним, что известному журналисту сегодня исполняется 70 лет.

"Перед началом утренней тренировки команда аплодисментами поздравила Трахтенберга. Тренерский штаб, игроки и персонал пожелали юбиляру крепкого здоровья, долгих лет жизни и успешной работы на благо любимого клуба!" – говорится в сообщении на сайте "Спартака".