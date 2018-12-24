"Спартак" поздравил Гинтараса Стауче с 49-летием

Официальный сайт "Спартака" поздравил с 49-летием тренера вратарей сборной России Гинтараса Стауче.

– ФК "Спартак-Москва" поздравляет Гинтараса Миндауговича с днем рождения, желает ему семейного благополучия и успехов в карьере! – написано на сайте московского клуба.

49-летний литовец сыграл в 44 матчах за "Спартак" с 1987 по 1994 год.

После завершения карьеры игрока Стауче занялся тренерской деятельностью. В частности, с 2007 по 2009 год он работал тренером вратарей "Спартака". С 2016 года входит в тренерский штаб сборной России.