"Спартак" поздравил Гинтараса Стауче с 49-летием

Официальный сайт "Спартака" поздравил с 49-летием тренера вратарей сборной России Гинтараса Стауче.
– ФК "Спартак-Москва" поздравляет Гинтараса Миндауговича с днем рождения, желает ему семейного благополучия и успехов в карьере! – написано на сайте московского клуба.
49-летний литовец сыграл в 44 матчах за "Спартак" с 1987 по 1994 год.
После завершения карьеры игрока Стауче занялся тренерской деятельностью. В частности, с 2007 по 2009 год он работал тренером вратарей "Спартака". С 2016 года входит в тренерский штаб сборной России.
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-12-24-pozdravlyayem_gintarasa_stauche/
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