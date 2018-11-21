15:31 | Футбол — РПЛ

"Спартак" поздравил Джикию с днем рождения. Видео

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"Спартак" продолжает подготовку к матчу 15-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов", информирует официальный сайт красно-белых.

Сегодня в 11:30 утра после разминки в тренажерном зале команда провела игровую тренировку на поле. Перед ее началом партнеры поздравили с 25-летием защитника Георгия Джикию.

 

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