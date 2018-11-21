"Спартак" поздравил Джикию с днем рождения. Видео

"Спартак" продолжает подготовку к матчу 15-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов", информирует официальный сайт красно-белых.
Сегодня в 11:30 утра после разминки в тренажерном зале команда провела игровую тренировку на поле. Перед ее началом партнеры поздравили с 25-летием защитника Георгия Джикию.
👋🏻 Сегодня на тренировке красно-белых в Тарасовке команда поздравила с днем рождения Георгия Джикию.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 ноября 2018 г.
Нашему защитнику исполнилось 25 лет! 🔴⚪️🎉#Спартак #ГеоргийДжикия #Spartak pic.twitter.com/Fb9Sh7qhku
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