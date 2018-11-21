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"Спартак" поздравил Джикию с днем рождения

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"Спартак" поздравил с 25-летием защитника красно-белых и сборной России Георгия Джикию.

Футболист защищает цвета московского клуба с 2017-го года. В составе красно-белых Джикия становился чемпионом России в сезоне 2016/17, бронзовым призером чемпионата (2017/18) и обладателем Суперкубка России (2017).

- Сегодня 25 лет исполняется защитнику "Спартака" Георгию Джикии! Клуб поздравляет Георгия с днем рождения и желает крепкого здоровья, благополучия и новых побед вместе с красно-белыми!, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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