"Спартак" поздравил Джикию с днем рождения

"Спартак" поздравил с 25-летием защитника красно-белых и сборной России Георгия Джикию.

Футболист защищает цвета московского клуба с 2017-го года. В составе красно-белых Джикия становился чемпионом России в сезоне 2016/17, бронзовым призером чемпионата (2017/18) и обладателем Суперкубка России (2017).

- Сегодня 25 лет исполняется защитнику "Спартака" Георгию Джикии! Клуб поздравляет Георгия с днем рождения и желает крепкого здоровья, благополучия и новых побед вместе с красно-белыми!, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Сегодня 25 лет исполняется защитнику #Спартак’а Георгию Джикии!@fcsm_official поздравляет Георгия с днем рождения и желает крепкого здоровья, благополучия и новых побед вместе с красно-белыми! 🔴⚪️🎂#ГеоргийДжикия #Spartak pic.twitter.com/rsTGVboj35 – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 20 ноября 2018 г.

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