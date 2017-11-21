"Спартак" поздравил Джикию с 24-летием

"Спартак" на своем официальном сайте поздравил с днем рождения защитника команды Георгия Джикию. Сегодня, 21 ноября, игроку обороны исполняется 24 года.

"Поздравляем Георгия с днем рождения, желаем крепкого здоровья и успешных матчей за "Спартак"!", - говорится в поздравлении клуба.

Напомним, что 20 ноября Джикия продлил контракт с красно-белыми. Новое соглашение между футболистом и клубом рассчитано до конца сезона-2021/22.

Вечером "Спартак" сыграет с "Марибором" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Начало игры - 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.