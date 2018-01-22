"Спартак" поздравил Дмитрия Комбарова с 31-летием

"Спартак" на официальном сайте поздравил защитника Дмитрия Комбарова с днем рождения. Сегодня игроку сборной России исполняется 31 год. В составе красно-белых футболист провел 244 матча и забил 26 голов.
"Спартак" от всей души поздравляет Дмитрия с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия и больших побед!
Сегодня исполняется 31 год защитнику красно-белых Дмитрию Комбарову.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 января 2018 г.
С днем рождения, Дима! 🎉🎂👍🧤https://t.co/FALXWMJN6R pic.twitter.com/UBmEPjYHDa
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-01-22-pozdravlyayem_dmitriya_kombarova/
T.Ned
С Днём Рождения Бездарность !
08:22
баламошка
Могли бы, кстати, заодно и Кирилла поздравить, тоже всё-таки играл за Спартак.
08:04
баламошка
Здоровья! Счастья! Удачи! Пора на пенсию, Димон!
08:01