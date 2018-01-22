"Спартак" поздравил Дмитрия Комбарова с 31-летием

"Спартак" на официальном сайте поздравил защитника Дмитрия Комбарова с днем рождения. Сегодня игроку сборной России исполняется 31 год. В составе красно-белых футболист провел 244 матча и забил 26 голов.

"Спартак" от всей души поздравляет Дмитрия с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия и больших побед!