07:57 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" поздравил Дмитрия Комбарова с 31-летием

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"Спартак" на официальном сайте поздравил защитника Дмитрия Комбарова с днем рождения. Сегодня игроку сборной России исполняется 31 год. В составе красно-белых футболист провел 244 матча и забил 26 голов.

"Спартак" от всей души поздравляет Дмитрия с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия и больших побед!

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-01-22-pozdravlyayem_dmitriya_kombarova/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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T.Ned

С Днём Рождения Бездарность !

08:22

баламошка

Могли бы, кстати, заодно и Кирилла поздравить, тоже всё-таки играл за Спартак.

08:04

баламошка

Здоровья! Счастья! Удачи! Пора на пенсию, Димон!

08:01