"Спартак" поздравил Дасаева с 60-летним юбилеем

"Спартак" поздравил голкипера Рината Дасаева, который сегодня отмечает 60-й день рождения. Вратарь провел в составе красно-белых десять лет и завоевал с командой два чемпионских титула. Сейчас он занимает пост тренера вратарей "Спартака-2".

"В этот праздничный день руководство, сотрудники и футболисты "Спартака", а также миллионы болельщиков поздравляют легенду красно-белых с юбилеем!

Дорогой Ринат Файзрахманович! Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, исполнения планов и как можно больше радостных моментов, связанных с победами ваших воспитанников и нашего любимого клуба!" - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".