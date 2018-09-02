00:06 | Футбол — РПЛ

"Спартак" поздравил Черчесова с днем рождения


"Спартак" поздравил главного тренера сборной России  Станислава Черчесова с днем рождения. Сегодня специалисту исполняется 55 лет. 

- "Спартак" от души поздравляет Станислава Черчесова с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в развитии российского футбола, - сообщается в официальном Твиттере красно-белых. 

Отметим, что Черчесов был вратарем "Спартака", а также тренировал красно-белых с 2007 по 2008 год. 

Все о сборной России - здесь

Опрос

Как Артем Дзюба сыграет против "Спартака" в 6-м туре РПЛ?
голосовать
К комментариям
1
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ