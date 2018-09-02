"Спартак" поздравил Черчесова с днем рождения

"Спартак" поздравил главного тренера сборной России Станислава Черчесова с днем рождения. Сегодня специалисту исполняется 55 лет.

- "Спартак" от души поздравляет Станислава Черчесова с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в развитии российского футбола, - сообщается в официальном Твиттере красно-белых.

Сегодня исполняется 55 лет легендарному вратарю #Спартак’а и главному тренеру @TeamRussia 🇷🇺@fcsm_official от души поздравляет Станислава Черчесова с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в развитии российского футбола. 🔴⚪️🎂 pic.twitter.com/QDOs7icAoS – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 1 сентября 2018 г.

Отметим, что Черчесов был вратарем "Спартака", а также тренировал красно-белых с 2007 по 2008 год.

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