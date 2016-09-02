"Спартак" поздравил Черчесова с днем рождения

"Спартак" поздравил главного тренера сборной России Станислава Черчесова с днем рождения. Сегодня специалисту исполнилось 53 года.

Черчесов выступал за "Спартак" с 1984 по 1987 год, с 1989-го по 1993-й, в 1995 и 2002 годах. Также он работал спортивным директором и главным тренером красно-белых. Под его руководством в 2007 году "Спартак" завоевал серебряные медали чемпионата России.

"Спартак" от всей души поздравляет Станислава Саламовича с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе со сборной России", – говорится в заявлении клуба.