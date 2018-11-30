00:10 | Футбол — РПЛ

"Спартак" поздравил Боккетти с днем рождения

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"Спартак" поздравил защитника Сальваторе Боккетти с днем рождения. В пятницу ему исполнилось 32 года.

- "Спартак" поздравляет Сальваторе с днем рождения и желает крепкого здоровья, благополучия и успехов на футбольном поле! - сообщается в официальном Твиттере красно-белых.

В текущем сезоне Боккетти провел 17 матчей за "Спартак".

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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