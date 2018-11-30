"Спартак" поздравил Боккетти с днем рождения

"Спартак" поздравил защитника Сальваторе Боккетти с днем рождения. В пятницу ему исполнилось 32 года.

- "Спартак" поздравляет Сальваторе с днем рождения и желает крепкого здоровья, благополучия и успехов на футбольном поле! - сообщается в официальном Твиттере красно-белых.

Сегодня 32 года исполняется защитнику красно-белых Сальваторе @salvatorebocch Боккетти.@fcsm_official поздравляет Сальваторе с днем рождения и желает крепкого здоровья, благополучия и успехов на футбольном поле! 🔴⚪️🎂#Спартак #Spartak pic.twitter.com/sOZHbJMQVy – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 29 ноября 2018 г.

В текущем сезоне Боккетти провел 17 матчей за "Спартак".

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