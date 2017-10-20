"Спартак" поздравил Аленичева с днем рождения

"Спартак" на своем официально сайте поздравил с днем рождения бывшего игрока и тренера красно-белых Дмитрия Аленичева. 20 октября специалисту исполняется 45 лет. С 2017 года Аленичев тренирует "Енисей", который выступает в ФНЛ.

Аленичев играл за "Спартак" с 1994 по 1998 год, после чего перешел в "Порту", вместе с которым выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. В 2004 году он вернулся в столичный клуб и завершил игровую карьеру в 2006 году. За красно-белых он провел 195 матчей и забил 31 мяч.

Тренерскую карьеру Аленичев начал в 2010 году. С 10 июня 2015 года до 5 августа 2016 года – был главным тренером московского "Спартака".