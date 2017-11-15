"Спартак" повысил цены на билеты для болельщиков "Зенита"

Как сообщили "СЭ" в пресс-службе "Зенита", петербургский клуб запросил у "Спартака" максимальную квоту для своих болельщиков на матч второго круга, который состоится 27 ноября. Сине-бело-голубые планируют выкупить 4221 билет.
При этом по информации "СЭ", красно-белые не стали придерживаться договоренностей прошлого сезона. Ранее между клубами действовал меморандум о ценах на билеты для гостевых болельщиков, согласно которому и "Спартак" и "Зенит" назначали цены на билеты на гостевую трибуну не выше 1000 рублей.
Отметим, что сине-бело-голубые продолжили следовать прежней договоренности: в Петербурге болельщики "Спартака" платили по 1000 рублей за билет. Сейчас поклонникам "Зенита" предлагают билеты на "Открытие Арену" по цене 1500 рублей. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Бу-га-га!
Ю.Ю._________ 16 апреля когда в Питере играли? Небось, ещё на Кирова? )))
20:37
shpasic
вот пресс-релиз перед матчем 16 апреля 2016 года, о котором было сказано ниже: "К сожалению, несмотря на то, что "Зенит" и "Спартак" объективно обладают самыми мощными торсидами в премьер- лиге, достичь взаимопонимания в вопросе реализации билетов на гостевые сектора с коллегами из "Спартака" нам удается не всегда. Так, в прошлом сезоне на матч в Петербурге билеты для красно-белых составляли 700 рублей, в то время как на "Открытие-Арене" "Спартак" установил цены на гостевой сектор от 900 до 2100 рублей, и никакой скидки для болельщиков "Зенита" не предоставил, несмотря на наши многочисленные попытки переговоров. В ВОБ (Всероссийском объединении болельщиков. - Прим. ТАСС) также признают, что болельщики "Зенита" сталкиваются с необоснованно завышенными ценами на домашние матчи "Спартака".
20:37
Бу-га-га!
Чмока красавец.))) Это он за какой год Фратрию процитировал? )))
20:36
Millwall82
Бней Иегуда, самый посещаемый? Это где?)))) В Москве?)
20:36
Ю.Ю.
И как? Запросы отправлены? Ответы получены? Опубликуйте!
20:34
Ю.Ю.
slipknot ______________ Посмотрим. Но, что ближе "матильдам" уже известно.
20:33
Бней Иегуда
"16 апреля в Санкт-Петербурге состоится матч чемпионата России "Зенит" - "Спартак". Цены на билеты на эту игру для болельщиков красно-белых составляют от 1800 до 2400 рублей. При этом игра со "Спартаком" для "Зенита" относится к той же ценовой категории, например, что и матч с ЦСКА. Разница же в стоимости билетов на эти игры составляет минимум вдвое (билет на трибуну ЦСКА стоил 900 рублей). При такой цене многие болельщики столичного клуба не смогут позволить себе попасть на футбол, учитывая расходы на транспорт до Санкт-Петербурга. "Фратрии", как организации болельщиков "Спартака, непонятен подобный принцип формирования цен на билеты на игры одной ценовой категории. Желание "Зенита" заработать на болельщиках самого посещаемого клуба страны понятно, но оно возмущает своей неадекватностью. Со своей стороны "Фратрия" предпримет все действия для рассмотрения действий ФК "Зенит" в указанной части и защиты прав болельщиков "Спартака". Нами, как основной организации болельщиков "Спартака", будут подготовлены соответствующие запросы в РФС, РФПЛ, Роспотребнадзор и ФАС России", - говорится на сайте "Фратрии"
20:32
slipknot
Посмотрим теперь, что бомже-болелам ближе кошелёк или команда "бакланов".
20:29
Millwall82
ustin007, тебя в семье, за глаза конечно, подонком не называют?
20:27
Zedoeg
Алчность в квадрате или свинство в ромбе.
20:26
Millwall82
Ну правда, что еще можно сделать, Зенит продавал нищим хрякам билеты за 1 к рублей, вот и ответка богатеньким петербуржцам, 1,5 к рублей. Подлый клуб этот спартак. Хотя учитывая что его основали "предатели Родины" старостины, не удивительно, федун их последователь.
20:25
Ю.Ю.
shpasic _____________ Я, честно говоря не в курсах, но какое отношения Фратрия имеет к продаже гостевых билетов?
20:24
Бу-га-га!
А не надо было в Питере 5 банок отгружать. Каждая в сотку и обошлась.
20:24
ustin007
Вот это правильный поступок-уважаю!!!
20:05
shpasic
"В офисе «Фратрии» идет продажа билетов на матч 4-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак», который состоится в Санкт-Петербурге 6 августа на стадионе «Крестовский». Стоимость билета в гостевой сектор — 1000 рублей". действительно, ответочка, бгг))
19:57
Jean4
Оно и понятно, Зениту зарабатывать деньги на билетах не обязательно, с таким то спонсором! Там бесплатно раздают билеты вообще. А вот остальные клубы работают по принципу: "спрос рождает предложение".
19:55
kaduly
Как то по свински
19:53
Бу-га-га!
Чмока пенёк. 1000 от 1500 отличить не в силах. Ну правильно, у Чмоки же 2 из 23 - "почти вся команда".
19:49
Ulan3
Спартак, он такой Спартак))) О чем можно договариваться с нечестными людьми!?
19:43
Бней Иегуда
Зенит тоже самое делал, спартачам продавались билеты по отдельным ценам. Это не более чем ответка.)
19:31
Джин_SM(v3)
Своё дороже, чем общее...
19:20