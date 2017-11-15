"Спартак" повысил цены на билеты для болельщиков "Зенита"

Как сообщили "СЭ" в пресс-службе "Зенита", петербургский клуб запросил у "Спартака" максимальную квоту для своих болельщиков на матч второго круга, который состоится 27 ноября. Сине-бело-голубые планируют выкупить 4221 билет.



При этом по информации "СЭ", красно-белые не стали придерживаться договоренностей прошлого сезона. Ранее между клубами действовал меморандум о ценах на билеты для гостевых болельщиков, согласно которому и "Спартак" и "Зенит" назначали цены на билеты на гостевую трибуну не выше 1000 рублей.

Отметим, что сине-бело-голубые продолжили следовать прежней договоренности: в Петербурге болельщики "Спартака" платили по 1000 рублей за билет. Сейчас поклонникам "Зенита" предлагают билеты на "Открытие Арену" по цене 1500 рублей. (Сергей ЯРЕМЕНКО)