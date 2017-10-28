21:25 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" потерял шанс на повторение прошлогоднего результата. И что же теперь будет?

Главный тренер "Спартака" Массимо КАРРЕРА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Главный тренер "Спартака" Массимо КАРРЕРА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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В последнем туре первого круга чемпионата России-2017/18 "Спартак" на выезде сыграл вничью с "Ростовом" (2:2) и лишился шансов на повторение прошлогоднего результата по набранным очкам. Команде Массимо Карреры при идеальном прохождении второго круга не удастся набрать больше 67 очков (сейчас - 22), в то время как чемпионский сезон она завершила, имея в активе 69 баллов.

Кроме того, в четвертый раз в российской истории "Спартак" одержал в первом круге меньше шести побед. В 15 турах текущего сезона красно-белые праздновали успех пять раз, столько же набралось у них в сезоне-2010, по четыре выигрыша было в сезонах-2003 и 2004. (Кирилл БУРДАКОВ)

Ростов - Спартак М

Турнирная таблица и календарь матчей премьер-лиги - здесь

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Валерий Милан-Монако

Я сегодня не усну)) Сейчас расплачусь)) Блин( какая же сейчас ужасная журналистика(( Я недоумеваю(чем они занимались в школе(( Статьи в статистике похоже на детский сад((

21:47

Tribunal Z

А ничего не будет. Просто Спартак будет на своём месте, а в прошлом году был не на своём. Займёт 5 место.

21:47

Thomas_Boy_

Куда же теперь маску Карреры надевать? :(

21:33

баламошка

Мы все умрём!)

21:33