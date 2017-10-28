"Спартак" потерял шанс на повторение прошлогоднего результата. И что же теперь будет?

В последнем туре первого круга чемпионата России-2017/18 "Спартак" на выезде сыграл вничью с "Ростовом" (2:2) и лишился шансов на повторение прошлогоднего результата по набранным очкам. Команде Массимо Карреры при идеальном прохождении второго круга не удастся набрать больше 67 очков (сейчас - 22), в то время как чемпионский сезон она завершила, имея в активе 69 баллов.

Кроме того, в четвертый раз в российской истории "Спартак" одержал в первом круге меньше шести побед. В 15 турах текущего сезона красно-белые праздновали успех пять раз, столько же набралось у них в сезоне-2010, по четыре выигрыша было в сезонах-2003 и 2004. (Кирилл БУРДАКОВ)

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