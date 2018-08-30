"Спартак" потерял Кутепова на два месяца

Защитник "Спартака" Илья Кутепов пропустит около двух месяцев, информирует официальный сайт красно-белых. 25-летнему россиянину предстоит операция по устранению паховой грыжи.

- На восстановление Ильи ориентировочно потребуется около двух месяцев, - сказал руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов в интервью клубной пресс-службе.

Кутепов в этом сезоне не провел ни одного матча в составе красно-белых.

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