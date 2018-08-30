20:15 | Футбол — РПЛ

"Спартак" потерял Кутепова на два месяца

Илья КУТЕПОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Илья КУТЕПОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Защитник "Спартака"  Илья Кутепов пропустит около двух месяцев, информирует официальный сайт красно-белых. 25-летнему россиянину предстоит операция по устранению паховой грыжи. 

На восстановление Ильи ориентировочно потребуется около двух месяцев, - сказал руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов в интервью клубной пресс-службе.

Кутепов в этом сезоне не провел ни одного матча в составе красно-белых. 

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2018-08-30-v_pyatnitsu_kutepovu_predstoit_operatsiya/

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