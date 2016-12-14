23:35 14 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Спартак" поспорит с "Атлетико" за форварда сборной Бразилии?

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"Спартак" проявляет интерес к нападающему "Гремиу" Луану, сообщает Zero Hora. Также в услугах 23-летнего бразильца нуждается "Атлетико". Стоимость форварда оценивается в 80 миллионов бразильских реалов (примерно 22 миллиона евро. – Прим. "СЭ"). Ожидается, что сделка состоится уже в зимнее трансферное окно. "Гремиу" заинтересован в продаже Луану – клуб испытывает финансовые трудности. Отметим, что игрок является олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии. В Играх в Рио-де-Жанейро он забил три мяча в шести матчах.

"Спартак" рассматривает кандидатуру Луиза Адриану  - по информации "СЭ", одним из вариантов усиления атаки "Спартака" в зимнее трансферное окно является форвард "Милана" Луиз Адриану

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КОММЕНТАРИИ (3)
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vanek00

СМ не купят форварда за 22 ляма... Хотя хотелось бы

00:52

Sakket

ну это же не зарплата Луану,а е его стоимость,22 ляма получит клуб за него

00:23

Den211

22 миллиона евро в 23 года?? Да шоб я так жил! :))

23:58 14 декабря

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