16:50 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" попытается завершить сделку по Набиуллину на следующей неделе

Эльмир НАБИУЛЛИН. Фото Дарья ИСАЕВА., "СЭ"
Эльмир НАБИУЛЛИН. Фото Дарья ИСАЕВА., "СЭ"
27

По информации "СЭ", "Спартак" на следующей неделе попытается завершить сделку по переходу защитника "Рубина" Эльмира Набиуллина. Красно-белые не первый раз пытаются заполучить игрока казанской команды, однако в столице Татарстана не соглашались на предложенные условия.

В это трансферное окно "Спартак" хотел взять игрока в аренду, однако "Рубин" отказался. В итоге красно-белые на следующей неделе могут сделать предложение о полноценном трансфере, сумма которого составит около 5 миллионов евро. В этом случае игрок, с большой долей вероятности, будет продан.

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КОММЕНТАРИИ (27)
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Подковоголовый баклан

Когда туркмен сидел в Ростове,Вопрека слюной брызгал про (цитирую) "московские и питерские админресурсники и казанские решалы не дают Ростову подняться". Туркмен перешёл в "Рубин" - казанские решалы куда-то пропали... А если туркмен в Питер уйдёт,то питерские админресурсники пропадут,а,Вопрека?

22:24

Artorixus

Наби уже готовый защ. и Спартаку край как нужен именно такой игрок. Грузин теперь до лета на костылях, а лимит никто не отменял. Тигий тоже после серьёзной травмы, остальные- молодёжь исчо не готовы играть, да и пока, по большому счёту, не соответствуют уровню Спартака. А тут надо играть на три фронта и не только играть, но и выигрывать. Так что...

22:20

SpaMan

Пффф...Набиулиннн......толи дело Оздоеф!! Не ухватили "креативного трудолика"...плак..плак(((

21:28

Бу-га-га!

Fajyz____ Вопреке хоть кол на голове теши. Там настолько всё запущено, что даже лоботомия не спасёт.

20:35

Доктор_Хряк

jeltaagazetenka зачем его губить, он не черный же, пусть в нормальный клуб перейдет 20:13--------- Все правильные татары ИГРАЛИ за ВЕЛИКИЙ МОСКОВСКИЙ СПАРТАК !!! Вот пусть парень и продолжит эту добрую традицию !)

20:24

Fajyz

Вопреки====Большой знаток и любитель бердыева, чего несешь по поводу Эльмира? Якобы он рвач и тому подобное. Да откуда тебе болеле фк кбб, известно какой Эльмир? Он из обычной учительской семьи и карточка зарплатная находится у его родителей. Он о деньгах не думает , а просто играет. Это самое светлое пятно в команде Рубина, скромный и трудолюбивый паренек. А воду мутит мутный туркмен, пытаясь пристроить своих шабашников в Рубин, которым за 30 лет. С молодежью он не умеет работать, ему подавай готовых игроков. Вечно валит на какой-то менталитет при проигрышах, о котором и сам ничего не знает и не смыслит.

20:22

Доктор_Хряк

EstStar Спартак усиливается , палыч в шоке , локо в кризисе :) 18:48--------- Лично готов наливать Палычу чистый медицинский спирт в любое время по желанию ЮрПалыча )

19:31

Вопреки

Не нужно нагнетать и винить во всем главного тренера и руководство клуба - НИКТО и НИКОГО без желания самого игрока не продаст... Не захочет Наби сам уходить, не продадут... Но вспомните его слова перед отъездом на второй сбор - " я пока игрок "Рубина"... Так-что если и уйдет, то только по собственной инициативе. Вспомните как Канунников рвался свалить за бесплатно с двойными контрактами... Но того нужно было отдать, хотя бы за лимон, а то сейчас и гроша ломанного не дадут... Сваливают за баблом и столичной жизнью, говоря красивые слова о любви к Казани... и плевать им на то, что о них думают болельщики Что питерские, что лукойловские с цсковскими (вспомните переходы Еременко, Натхо) совестливостью не страдают и заманивают игроков, со слабой или завышенной самооценкой, большими бабками и красивой жизнью... Нормальные и адекватные мужики, знающие себе цену, на эту замануху не поведутся и предпочтут футбол... как тот же Джанаев, отказавший "Зениту", перейдя в "Рубин"

19:27

Как так?

Jean4 Я смотрю тут так пишут про Набиуллина, как-будто это как минимум звезда отечественного футбола. А на деле, кто это или что это? Что он показал или завоевал? Никто не видел и не знает. Не сильнее нынешних защитников Спартака.____________ Зря ты так. Кто еще кроме тебя его "не видел"? Он очень ярко начал, а потом погрустнел вместе со всем Рубином. Есть надежда, что погрустнел небезнадежно. 22 года - есть надежда, что прибавит и тогда станет очень и очень серьезным игроком. По крайней мере, утащить его из Рубина пытались многие - и ему надо было уходить раньше.

18:57

EstStar

Спартак усиливается , палыч в шоке , локо в кризисе :)

18:48

asc0002

Гы Неправда это! Федун сам нефть производит, свою, и у себя на кухне по бутылкам пластиковым разливает! Не позволим топтать! Не допустим оговоров! УРРА! ==================== Конечно, и нефть у него своя, личная, Федуновская!

18:41

Гы

Кстати, а кем будет в Спартаке Эльвира Набиуллина? Главбухом? Чирлидером?

18:36

Гы

asc0002 Ю.Ю. visp1961 ___________ А разве за Набиуллина не госсредства Спартак башлять собрался? ------------------- На народную нефть, которую Федун в 90-е приХватизировал у государства!____________________Неправда это! Федун сам нефть производит, свою, и у себя на кухне по бутылкам пластиковым разливает! Не позволим топтать! Не допустим оговоров! УРРА!

18:31

гаттузо туп

У-ха-ха.Я это преполагал и вчера об этом на ветке про аренду Попова писАл.Но думал,что это в след.сезоне произойдет.

18:23

asc0002

Ю.Ю. visp1961 ___________ А разве за Набиуллина не госсредства Спартак башлять собрался? ------------------- На народную нефть, которую Федун в 90-е приХватизировал у государства!

18:18

Cheremis57

Паснаход Продадут Набиуллина, за Рубин перестаю болеть. 17:13 ===== Неужто за поросят будешь болеть? Не делай этого!

18:18

Jean4

Я смотрю тут так пишут про Набиуллина, как-будто это как минимум звезда отечественного футбола. А на деле, кто это или что это? Что он показал или завоевал? Никто не видел и не знает. Не сильнее нынешних защитников Спартака.

18:10

visp1961

Комбарова продать в Зенит за 20 млн.у.е. они на меньшее не согласятся(им не привыкать Госсредства разбрасывать), и взять Набибулина( в Спартаке без татарина нельзя, Хусаинов, Дасаев и Хидиатули соврать не дадут)!

18:07

Russellmoto

Давно ждал этого трансфера!!

18:03

asc0002

Зачем свиньям Набиуллин? Будет на лавке с Тигиевым сидеть?

17:55

М1967

Оздоев, Набиуллин - разгрузка ведомости "Рубина". Кто следующий? Так-то от 15 места всего 4 очка.

17:39

Vladimir555

Спартак это хорошо&#128522;

17:27

Паснаход

Продадут Набиуллина, за Рубин перестаю болеть.

17:13

баламошка

Бартер: Набиуллина в Спартак, Миллуошку в Рубин)

17:13

NapoliFC

Теперь понятно почему Попов в Рубин идет:)

17:11

Ю.Ю.

Вот и до Рубина добрались...

17:08

Don

У вас теперь есть гениальный Оздоев, так что иди отдыхай миллуольчик)))

17:04

Millwall82

Я против этой сделки, Спартак оставьте Дмитрия Комбарова, героя Петербурга, каждый матч против Зенита он привозит вам в ворота))))))

17:02

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