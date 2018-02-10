"Спартак" попытается завершить сделку по Набиуллину на следующей неделе

По информации "СЭ", "Спартак" на следующей неделе попытается завершить сделку по переходу защитника "Рубина" Эльмира Набиуллина. Красно-белые не первый раз пытаются заполучить игрока казанской команды, однако в столице Татарстана не соглашались на предложенные условия.

В это трансферное окно "Спартак" хотел взять игрока в аренду, однако "Рубин" отказался. В итоге красно-белые на следующей неделе могут сделать предложение о полноценном трансфере, сумма которого составит около 5 миллионов евро. В этом случае игрок, с большой долей вероятности, будет продан.