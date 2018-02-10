"Спартак" попытается завершить сделку по Набиуллину на следующей неделе

По информации "СЭ", "Спартак" на следующей неделе попытается завершить сделку по переходу защитника "Рубина" Эльмира Набиуллина. Красно-белые не первый раз пытаются заполучить игрока казанской команды, однако в столице Татарстана не соглашались на предложенные условия.
В это трансферное окно "Спартак" хотел взять игрока в аренду, однако "Рубин" отказался. В итоге красно-белые на следующей неделе могут сделать предложение о полноценном трансфере, сумма которого составит около 5 миллионов евро. В этом случае игрок, с большой долей вероятности, будет продан.
Подковоголовый баклан
Когда туркмен сидел в Ростове,Вопрека слюной брызгал про (цитирую) "московские и питерские админресурсники и казанские решалы не дают Ростову подняться". Туркмен перешёл в "Рубин" - казанские решалы куда-то пропали... А если туркмен в Питер уйдёт,то питерские админресурсники пропадут,а,Вопрека?
22:24
Artorixus
Наби уже готовый защ. и Спартаку край как нужен именно такой игрок. Грузин теперь до лета на костылях, а лимит никто не отменял. Тигий тоже после серьёзной травмы, остальные- молодёжь исчо не готовы играть, да и пока, по большому счёту, не соответствуют уровню Спартака. А тут надо играть на три фронта и не только играть, но и выигрывать. Так что...
22:20
SpaMan
Пффф...Набиулиннн......толи дело Оздоеф!! Не ухватили "креативного трудолика"...плак..плак(((
21:28
Бу-га-га!
Fajyz____ Вопреке хоть кол на голове теши. Там настолько всё запущено, что даже лоботомия не спасёт.
20:35
Доктор_Хряк
jeltaagazetenka зачем его губить, он не черный же, пусть в нормальный клуб перейдет 20:13--------- Все правильные татары ИГРАЛИ за ВЕЛИКИЙ МОСКОВСКИЙ СПАРТАК !!! Вот пусть парень и продолжит эту добрую традицию !)
20:24
Fajyz
Вопреки====Большой знаток и любитель бердыева, чего несешь по поводу Эльмира? Якобы он рвач и тому подобное. Да откуда тебе болеле фк кбб, известно какой Эльмир? Он из обычной учительской семьи и карточка зарплатная находится у его родителей. Он о деньгах не думает , а просто играет. Это самое светлое пятно в команде Рубина, скромный и трудолюбивый паренек. А воду мутит мутный туркмен, пытаясь пристроить своих шабашников в Рубин, которым за 30 лет. С молодежью он не умеет работать, ему подавай готовых игроков. Вечно валит на какой-то менталитет при проигрышах, о котором и сам ничего не знает и не смыслит.
20:22
Доктор_Хряк
EstStar Спартак усиливается , палыч в шоке , локо в кризисе :) 18:48--------- Лично готов наливать Палычу чистый медицинский спирт в любое время по желанию ЮрПалыча )
19:31
Вопреки
Не нужно нагнетать и винить во всем главного тренера и руководство клуба - НИКТО и НИКОГО без желания самого игрока не продаст... Не захочет Наби сам уходить, не продадут... Но вспомните его слова перед отъездом на второй сбор - " я пока игрок "Рубина"... Так-что если и уйдет, то только по собственной инициативе. Вспомните как Канунников рвался свалить за бесплатно с двойными контрактами... Но того нужно было отдать, хотя бы за лимон, а то сейчас и гроша ломанного не дадут... Сваливают за баблом и столичной жизнью, говоря красивые слова о любви к Казани... и плевать им на то, что о них думают болельщики Что питерские, что лукойловские с цсковскими (вспомните переходы Еременко, Натхо) совестливостью не страдают и заманивают игроков, со слабой или завышенной самооценкой, большими бабками и красивой жизнью... Нормальные и адекватные мужики, знающие себе цену, на эту замануху не поведутся и предпочтут футбол... как тот же Джанаев, отказавший "Зениту", перейдя в "Рубин"
19:27
Как так?
Jean4 Я смотрю тут так пишут про Набиуллина, как-будто это как минимум звезда отечественного футбола. А на деле, кто это или что это? Что он показал или завоевал? Никто не видел и не знает. Не сильнее нынешних защитников Спартака.____________ Зря ты так. Кто еще кроме тебя его "не видел"? Он очень ярко начал, а потом погрустнел вместе со всем Рубином. Есть надежда, что погрустнел небезнадежно. 22 года - есть надежда, что прибавит и тогда станет очень и очень серьезным игроком. По крайней мере, утащить его из Рубина пытались многие - и ему надо было уходить раньше.
18:57
EstStar
Спартак усиливается , палыч в шоке , локо в кризисе :)
18:48
asc0002
Гы Неправда это! Федун сам нефть производит, свою, и у себя на кухне по бутылкам пластиковым разливает! Не позволим топтать! Не допустим оговоров! УРРА! ==================== Конечно, и нефть у него своя, личная, Федуновская!
18:41
Гы
Кстати, а кем будет в Спартаке Эльвира Набиуллина? Главбухом? Чирлидером?
18:36
Гы
asc0002 Ю.Ю. visp1961 ___________ А разве за Набиуллина не госсредства Спартак башлять собрался? ------------------- На народную нефть, которую Федун в 90-е приХватизировал у государства!____________________Неправда это! Федун сам нефть производит, свою, и у себя на кухне по бутылкам пластиковым разливает! Не позволим топтать! Не допустим оговоров! УРРА!
18:31
гаттузо туп
У-ха-ха.Я это преполагал и вчера об этом на ветке про аренду Попова писАл.Но думал,что это в след.сезоне произойдет.
18:23
asc0002
Ю.Ю. visp1961 ___________ А разве за Набиуллина не госсредства Спартак башлять собрался? ------------------- На народную нефть, которую Федун в 90-е приХватизировал у государства!
18:18
Cheremis57
Паснаход Продадут Набиуллина, за Рубин перестаю болеть. 17:13 ===== Неужто за поросят будешь болеть? Не делай этого!
18:18
Jean4
Я смотрю тут так пишут про Набиуллина, как-будто это как минимум звезда отечественного футбола. А на деле, кто это или что это? Что он показал или завоевал? Никто не видел и не знает. Не сильнее нынешних защитников Спартака.
18:10
visp1961
Комбарова продать в Зенит за 20 млн.у.е. они на меньшее не согласятся(им не привыкать Госсредства разбрасывать), и взять Набибулина( в Спартаке без татарина нельзя, Хусаинов, Дасаев и Хидиатули соврать не дадут)!
18:07
Russellmoto
Давно ждал этого трансфера!!
18:03
asc0002
Зачем свиньям Набиуллин? Будет на лавке с Тигиевым сидеть?
17:55
М1967
Оздоев, Набиуллин - разгрузка ведомости "Рубина". Кто следующий? Так-то от 15 места всего 4 очка.
17:39
Vladimir555
Спартак это хорошо😊
17:27
Паснаход
Продадут Набиуллина, за Рубин перестаю болеть.
17:13
баламошка
Бартер: Набиуллина в Спартак, Миллуошку в Рубин)
17:13
NapoliFC
Теперь понятно почему Попов в Рубин идет:)
17:11
Ю.Ю.
Вот и до Рубина добрались...
17:08
Don
У вас теперь есть гениальный Оздоев, так что иди отдыхай миллуольчик)))
17:04
Millwall82
Я против этой сделки, Спартак оставьте Дмитрия Комбарова, героя Петербурга, каждый матч против Зенита он привозит вам в ворота))))))
17:02