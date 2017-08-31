"Спартак" попросил болельщиков не спешить покупать билеты в Питер на матч с "Тосно"

"Спартак" на официальной странице в Твиттере обратился к болельщикам, которые планируют поддержать команду на матче 10-го тура с "Тосно". Клуб попросил не приобретать билеты в Санкт-Петербург до объявления окончательного решения о дате и времени проведения встречи.

Напомним, что матч "Тосно" – "Спартак" должен пройти 16 сентября в Северной столице, начало игры запланировано на 14.00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что красно-белые обратились к руководство РФПЛ с просьбой о переносе встречи в связи с участием клуба в Лиге чемпионов.

"Фратрия": РФПЛ отказала "Спартаку" в переносе матчей