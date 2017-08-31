Уличная атлетика при поддержке Datsun
16:35 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" попросил болельщиков не спешить покупать билеты в Питер на матч с "Тосно"

4

"Спартак" на официальной странице в Твиттере обратился к болельщикам, которые планируют поддержать команду на матче 10-го тура с "Тосно". Клуб попросил не приобретать билеты в Санкт-Петербург до объявления окончательного решения о дате и времени проведения встречи.

Напомним, что матч "Тосно" – "Спартак" должен пройти 16 сентября в Северной столице, начало игры запланировано на 14.00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что красно-белые обратились к руководство РФПЛ с просьбой о переносе встречи в связи с участием клуба в Лиге чемпионов.

"Фратрия": РФПЛ отказала "Спартаку" в переносе матчей

4
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

DoodlyDoo

хаха, европейский суперклуп не может играть еврокубки среди недели)) ЦСКА, вроде, не клянчит переносы, Зенит и Локо тоже

16:56

Lieblingsfussballspieler

Зенит играл в квалификации ЛЕ и ничего не просил. Свиньи зассали, что сил не хватит. Вот уроды.

16:53

GalacticBoy

Очкуют видимо проиграть Тосно

16:43

shpasic

пусть поменяются кругами с Парфёновым.

16:40