"Спартак" попросил болельщиков не спешить покупать билеты в Питер на матч с "Тосно"

"Спартак" на официальной странице в Твиттере обратился к болельщикам, которые планируют поддержать команду на матче 10-го тура с "Тосно". Клуб попросил не приобретать билеты в Санкт-Петербург до объявления окончательного решения о дате и времени проведения встречи.
Напомним, что матч "Тосно" – "Спартак" должен пройти 16 сентября в Северной столице, начало игры запланировано на 14.00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что красно-белые обратились к руководство РФПЛ с просьбой о переносе встречи в связи с участием клуба в Лиге чемпионов.
"Фратрия": РФПЛ отказала "Спартаку" в переносе матчей
Просим вас не спешить с приобретением билетов в Санкт-Петербург до объявления окончательного решения о дате и времени проведения встречи.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 31 августа 2017 г.
DoodlyDoo
хаха, европейский суперклуп не может играть еврокубки среди недели)) ЦСКА, вроде, не клянчит переносы, Зенит и Локо тоже
16:56
Lieblingsfussballspieler
Зенит играл в квалификации ЛЕ и ничего не просил. Свиньи зассали, что сил не хватит. Вот уроды.
16:53
GalacticBoy
Очкуют видимо проиграть Тосно
16:43
shpasic
пусть поменяются кругами с Парфёновым.
16:40