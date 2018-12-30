"Спартак" показал новогоднее видео о приключениях поросенка в большом городе

"Спартак" выпустил новогоднее видео, главным героем которого стал символ 2019 года - поросенок. По сюжету одинокий поросенок заблудился в Москве и с помощью столичного клуба нашел себе новый дом.

"Дорогие болельщики! 2018 год стал для нашей красно-белой семьи довольно сложным: было много ярких побед, но и случались горькие поражения. Хотелось бы завершить этот год на хорошей ноте, чтобы войти в следующий с новыми силами, желаниями.

Мы знаем, что сможем преодолеть все трудности, которые встали на нашем пути, и станем только сильнее. Один за всех – и все за одного, красно-белые! С наступающим Новым годом!" - обратился "Спартак" к фанатам.