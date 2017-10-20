"Спартак" показал, как Каррера "атакует" Джикию. Видео

"Спартак" на своей официальной странице в Твиттере опубликовал запись с тренировки перед матчем 14-го тура чемпионата России с "Амкаром".
На кадрах главный тренер красно-белых Массимо Каррера до начала занятия на глазах журналистов со смехом вступил в рукопашный бой с защитником Георгием Джикией.
Игра "Спартак" – "Амкар" состоится 21 октября и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречу.
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Накануне матча #СпартакАмкар Массимо Каррера в боевом настроении! 🥊🥊 pic.twitter.com/2X3aeX98wd– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 20 октября 2017 г.