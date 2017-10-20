21:30 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" показал, как Каррера "атакует" Джикию. Видео


"Спартак" на своей официальной странице в Твиттере опубликовал запись с тренировки перед матчем 14-го тура чемпионата России с "Амкаром".

На кадрах главный тренер красно-белых Массимо Каррера до начала занятия на глазах журналистов со смехом вступил в рукопашный бой с защитником Георгием Джикией.

Игра "Спартак" – "Амкар" состоится 21 октября и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречу.

Сегодня. Тарасовка. Тренировочная база ФК &quot;Спартак&quot;. Тренировка &quot;Спартака&quot; перед матчем с &quot;Амкаром&quot;. Георгий ДЖИКИЯ и Массимо КАРРЕРА.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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