"Спартак" показал, как Каррера "атакует" Джикию. Видео

"Спартак" на своей официальной странице в Твиттере опубликовал запись с тренировки перед матчем 14-го тура чемпионата России с "Амкаром".

На кадрах главный тренер красно-белых Массимо Каррера до начала занятия на глазах журналистов со смехом вступил в рукопашный бой с защитником Георгием Джикией.

Игра "Спартак" – "Амкар" состоится 21 октября и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречу.

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