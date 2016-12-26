16:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Спартак" пока не предлагал контракт Эменике

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Как стало известно "СЭ", "Спартак" пока не предлагал арендный контракт 29-летнему нападающему "Фенербахче" Эммануэлу Эменике. При этом не факт, что красно-белые станут рассматривать усиление атаки за счет нигерийца и в будущем – приоритетной целью лидера чемпионата России на позиции центрфорварда остается 29-летний бразилец Луиз Адриану, правами на которого владеет "Милан". Африканец же остается крайним вариантом.

Напомним, сегодня турецкие СМИ сообщили, что Эменике, московский и стамбульский клубы согласовали полугодичную аренду футболиста с правом выкупа "Спартаком". Нигериец выступал за столичную команду с 2011 по 2013 год. (Вячеслав КОРОТКИН)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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werder63

Смотрите не перегните палку со своей задумчивостью!!! Гончаренко сейчас его сблатует, будет по хет-трику Зениту и Спартаку с Кубанью отгружать! Деньги небольшие, а польза, как и проблемы (если он уйдет в другой клуб России) могут быть огромными))

17:08

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