"Спартак" пока не предлагал контракт Эменике

Как стало известно "СЭ", "Спартак" пока не предлагал арендный контракт 29-летнему нападающему "Фенербахче" Эммануэлу Эменике. При этом не факт, что красно-белые станут рассматривать усиление атаки за счет нигерийца и в будущем – приоритетной целью лидера чемпионата России на позиции центрфорварда остается 29-летний бразилец Луиз Адриану, правами на которого владеет "Милан". Африканец же остается крайним вариантом.

Напомним, сегодня турецкие СМИ сообщили, что Эменике, московский и стамбульский клубы согласовали полугодичную аренду футболиста с правом выкупа "Спартаком". Нигериец выступал за столичную команду с 2011 по 2013 год. (Вячеслав КОРОТКИН)