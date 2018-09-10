"Спартак" подтвердил уход Гераскина

"Спартак" подтвердил уход Юхана Гераскина с поста технического директора клуба. Сообщается, что 29-летний функционер покидает красно-белых по собственному желанию.

- "Спартак" благодарит Юхана Александровича за проделанную работу на благо нашего клуба и желает успехов в дальнейшей карьере, - информирует официальный сайт красно-белых.

"Спартак" занимает 2-е место в РПЛ после шести туров, имея в активе 14 очков. Следующий матч красно-белые проведут 16 сентября против "Ахмата".

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