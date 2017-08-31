"Спартак" подтвердил переход Педро Роши

"Спартак" подписал контракт с атакующим полузащитником бразильского клуба "Гремиу" Педро Рошей. Соглашение рассчитано на четыре года, сообщает официальный сайт красно-белых. Новичок прибудет в Москву 4 сентября.

Ранее стало известно, что "Спартак" заплатит за Рошу 12 миллионов евро. В текущем сезоне 22-летний бразилец вышел на поле в 15 матчах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

В среду стало известно о том, что другой нападающий "Гремиу" - Луан - отказался от перехода в "Спартак". Форвард не стал дожидаться четверга, когда в России закроется трансферное окно, и сразу дал понять, что намерен ждать предложения от европейского топ-клуба.

Роша родился 1 октября 1994 года в городе Вила-Велья штата Эспириту-Санту.

Окончил Академию "Атлетико Минейру", в 2011 году стал игроком клуба "Атлетико Ювентус", за который дебютировал в 2013 году.

В 2014 году Роша перешел в "Гремиу", которым руководил известный специалист Луиз Фелипе Сколари. В составе этого клуба Роша провел 127 матчей и забил 32 гола.

В 2016 году он стал обладателем Кубка Бразилии, причем в первой финальной игре против "Атлетико Минейру" сделал дубль.

Бразильский полузащитник Педро Роша присоединится к нашей команде в понедельник: https://t.co/kUWBn1SsdH pic.twitter.com/hpn7lOeMGO – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 31 августа 2017 г.

Трансферное окно закрывается. LIVE!