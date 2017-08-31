"Спартак" подтвердил переход Педро Роши

"Спартак" подписал контракт с атакующим полузащитником бразильского клуба "Гремиу" Педро Рошей. Соглашение рассчитано на четыре года, сообщает официальный сайт красно-белых. Новичок прибудет в Москву 4 сентября.
Ранее стало известно, что "Спартак" заплатит за Рошу 12 миллионов евро. В текущем сезоне 22-летний бразилец вышел на поле в 15 матчах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.
В среду стало известно о том, что другой нападающий "Гремиу" - Луан - отказался от перехода в "Спартак". Форвард не стал дожидаться четверга, когда в России закроется трансферное окно, и сразу дал понять, что намерен ждать предложения от европейского топ-клуба.
Роша родился 1 октября 1994 года в городе Вила-Велья штата Эспириту-Санту.
Окончил Академию "Атлетико Минейру", в 2011 году стал игроком клуба "Атлетико Ювентус", за который дебютировал в 2013 году.
В 2014 году Роша перешел в "Гремиу", которым руководил известный специалист Луиз Фелипе Сколари. В составе этого клуба Роша провел 127 матчей и забил 32 гола.
В 2016 году он стал обладателем Кубка Бразилии, причем в первой финальной игре против "Атлетико Минейру" сделал дубль.
Бразильский полузащитник Педро Роша присоединится к нашей команде в понедельник: https://t.co/kUWBn1SsdH pic.twitter.com/hpn7lOeMGO– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 31 августа 2017 г.
Дополнительная информация
http://www.spartak.com/news/2017-08-31-pedro_rosha_podpisal_kontrakt_so_spartakom/
SpaMan
Новоуепинни Не, ну так-то фанаты поросят - это бугага ваще )) Еще вчера вечером никто из них понятия не имел, кто это, ни одной игры ессно не видел, а седня кто-то пулю сдуру запустил - и понеслась, стадо подхватило: один такой языком цокает: о, резкий, дриблинг как у рональдо )) Другой такой глубокомысленно: да, далеко парень пойдет, дриблинг хороший, но медленноват, не очень резкий)) Третий еще умнее: дриблинг крутой, медленный, но резкий )) Угар ваще, и все типа с 13 лет все игры видели и все знают )) Бугага 15:34 --- Нам хотя бы есть про кого прочитать, не то что ваша конюшня. А у тебя вообще какой интерес? Имеешь желание капнуть ведро дегтя в ложку меда?
16:43
Новоуепинни
Не, ну так-то фанаты поросят - это бугага ваще )) Еще вчера вечером никто из них понятия не имел, кто это, ни одной игры ессно не видел, а седня кто-то пулю сдуру запустил - и понеслась, стадо подхватило: один такой языком цокает: о, резкий, дриблинг как у рональдо )) Другой такой глубокомысленно: да, далеко парень пойдет, дриблинг хороший, но медленноват, не очень резкий)) Третий еще умнее: дриблинг крутой, медленный, но резкий )) Угар ваще, и все типа с 13 лет все игры видели и все знают )) Бугага
15:34
Sergey_msk
По манере игры очень напоминает Рональдо. Резкость особенно, дриблинг, но, забивает в разы меньше.
15:16
гаттузо туп
Новоуепинни///Ну так-то"обыгрывать"Ананидзе и К",имея в составе передесов(прикинь какой поле для проявления фантазии)-не комильфо имхо.Лодыркины в сравнении с тем,во что можно"превратить"передесисов-это шуточки дет.сада.)))
14:32
SpaMan
Новоуепинни А у спартака же еще на полсостава нефритовые из Либерии где-то в Тарасовке маринуются. Тюнингуют их наверное, зимой готовятся всех в Ливер продать, каждого лямов за 80 небось. В Тарасовке же суперманагеры, рынок знают 13:57 --- Зачем козе....коню баян, дай только позиговать в комментах
14:27
Новоуепинни
А у спартака же еще на полсостава нефритовые из Либерии где-то в Тарасовке маринуются. Тюнингуют их наверное, зимой готовятся всех в Ливер продать, каждого лямов за 80 небось. В Тарасовке же суперманагеры, рынок знают
13:57
Новоуепинни
Baalex На самом деле, тут конебомжи свое остроумие офигительное принялись демонстрировать... Ну что... ха-ха!!! А если серьезно, то его под Лигу покупали и если все у парня сложится хорошо, то его можно будет зимой дороже продать, в тот же Ливер, например. 13:29 ------------------------- Нащет Ливера - да, смешно. Куда-нибудь в Сьон мб и пристроите - за 1,5 млн
13:44
Новоуепинни
VitGun Ну щас кони с бомжами начнут сыпать шутками юмора ниже пояса, обыгрывая на все лады имя футболера. 12:17 ---------------------------- Ну на - Педроша в связке с Ананидзе. Убойная пара для комментатора Орлова
13:42
Baalex
На самом деле, тут конебомжи свое остроумие офигительное принялись демонстрировать... Ну что... ха-ха!!! А если серьезно, то его под Лигу покупали и если все у парня сложится хорошо, то его можно будет зимой дороже продать, в тот же Ливер, например.
13:29
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Вот она черная икринка на целой банке заморской! Ничего из Зелупиша сделают заща, он ведь кроме ,как высоко прыгать и бороться ничего больше не умеет, как раз подходит на роль ЦЗ.
13:28
Baalex
Продайте (нет, лучше заплатите, чтобы ушел) Мельгарехо!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13:27
Жорик Вартанов
даже если не заиграет, все равно это лучше чем Мельгарехо, у нас на замену Зе и Адриано никого нет, русский Месси оказался бракованным, Мельгарехо вообще труп, ни Сакале же с Нимели играть)))
12:57
Жорик Вартанов
Doberman1983 Надо будет посмотреть, судя по видео норм играет, быстрый, техничный. Самое главное молодой =) если раскроется как Промес, то будет гуд =)____________ техничный, дриблинг есть, но не такой быстрый, я бы сказал что он улучшенная копия Кокорина, вот только заиграет или нет)
12:53
Тот самый Зануда
Приехать в автосалон за Audi Q5 и уехать на Логане,отдав теже деньги.Нет слов.))
12:50
Versus67
Заманили в рабство)))))
12:47
Logva
а больше всех Педре,обрадовался Трубач!!!
12:31
Bes
Заказывай Луана, Гарая, Йоветича и Эль-Гази - получишь Педро и Тигиева
12:27
Doberman1983
Надо будет посмотреть, судя по видео норм играет, быстрый, техничный. Самое главное молодой =) если раскроется как Промес, то будет гуд =)
12:25
Тот самый Зануда
Вместо икры в ясли насыпали Доширака..
12:17
VitGun
Ну щас кони с бомжами начнут сыпать шутками юмора ниже пояса, обыгрывая на все лады имя футболера.
12:17
Mad Butcher
Уже в штаны наложили бомжекони)
12:13
NVA23
Или кому нибудь...Но только - продайте!)
12:12
NVA23
Ну, раз-таки свершилось - продайте, что-ли мельгареху локомотиву.)
12:11
ЗЮК
Очередная новость для питерской помойки.
12:08
Albertozi
Резать
12:04
Щас спою
Бакланы знают все,они же бакланы
12:02
Borhes
Интересное такое дерби Аргентина-Бразилия.
11:59
Mad Butcher
1.5 это для тех кто в футболе полные нули и не знает силу игроков
11:52
Курдин
пипец теперь небесно-полосатым
11:51
Mad Butcher
Супер
11:51