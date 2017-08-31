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11:19 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" подтвердил переход Педро Роши

ПЕДРО РОША. Фото REUTERS ПЕДРО РОША. Фото REUTERS
ПЕДРО РОША. Фото REUTERS
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"Спартак" подписал контракт с атакующим полузащитником бразильского клуба "Гремиу" Педро Рошей. Соглашение рассчитано на четыре года, сообщает официальный сайт красно-белых. Новичок прибудет в Москву 4 сентября.

Ранее стало известно, что "Спартак" заплатит за Рошу 12 миллионов евро. В текущем сезоне 22-летний бразилец вышел на поле в 15 матчах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

В среду стало известно о том, что другой нападающий "Гремиу" - Луан - отказался от перехода в "Спартак". Форвард не стал дожидаться четверга, когда в России закроется трансферное окно, и сразу дал понять, что намерен ждать предложения от европейского топ-клуба.

Роша родился 1 октября 1994 года в городе Вила-Велья штата Эспириту-Санту.
Окончил Академию "Атлетико Минейру", в 2011 году стал игроком клуба "Атлетико Ювентус", за который дебютировал в 2013 году.
В 2014 году Роша перешел в "Гремиу", которым руководил известный специалист Луиз Фелипе Сколари. В составе этого клуба Роша провел 127 матчей и забил 32 гола.
В 2016 году он стал обладателем Кубка Бразилии, причем в первой финальной игре против "Атлетико Минейру" сделал дубль.

Трансферное окно закрывается. LIVE!

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/news/2017-08-31-pedro_rosha_podpisal_kontrakt_so_spartakom/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (32)
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SpaMan

Новоуепинни Не, ну так-то фанаты поросят - это бугага ваще )) Еще вчера вечером никто из них понятия не имел, кто это, ни одной игры ессно не видел, а седня кто-то пулю сдуру запустил - и понеслась, стадо подхватило: один такой языком цокает: о, резкий, дриблинг как у рональдо )) Другой такой глубокомысленно: да, далеко парень пойдет, дриблинг хороший, но медленноват, не очень резкий)) Третий еще умнее: дриблинг крутой, медленный, но резкий )) Угар ваще, и все типа с 13 лет все игры видели и все знают )) Бугага 15:34 --- Нам хотя бы есть про кого прочитать, не то что ваша конюшня. А у тебя вообще какой интерес? Имеешь желание капнуть ведро дегтя в ложку меда?

16:43

Новоуепинни

Не, ну так-то фанаты поросят - это бугага ваще )) Еще вчера вечером никто из них понятия не имел, кто это, ни одной игры ессно не видел, а седня кто-то пулю сдуру запустил - и понеслась, стадо подхватило: один такой языком цокает: о, резкий, дриблинг как у рональдо )) Другой такой глубокомысленно: да, далеко парень пойдет, дриблинг хороший, но медленноват, не очень резкий)) Третий еще умнее: дриблинг крутой, медленный, но резкий )) Угар ваще, и все типа с 13 лет все игры видели и все знают )) Бугага

15:34

Sergey_msk

По манере игры очень напоминает Рональдо. Резкость особенно, дриблинг, но, забивает в разы меньше.

15:16

гаттузо туп

Новоуепинни///Ну так-то"обыгрывать"Ананидзе и К",имея в составе передесов(прикинь какой поле для проявления фантазии)-не комильфо имхо.Лодыркины в сравнении с тем,во что можно"превратить"передесисов-это шуточки дет.сада.)))

14:32

SpaMan

Новоуепинни А у спартака же еще на полсостава нефритовые из Либерии где-то в Тарасовке маринуются. Тюнингуют их наверное, зимой готовятся всех в Ливер продать, каждого лямов за 80 небось. В Тарасовке же суперманагеры, рынок знают 13:57 --- Зачем козе....коню баян, дай только позиговать в комментах

14:27

Новоуепинни

А у спартака же еще на полсостава нефритовые из Либерии где-то в Тарасовке маринуются. Тюнингуют их наверное, зимой готовятся всех в Ливер продать, каждого лямов за 80 небось. В Тарасовке же суперманагеры, рынок знают

13:57

Новоуепинни

Baalex На самом деле, тут конебомжи свое остроумие офигительное принялись демонстрировать... Ну что... ха-ха!!! А если серьезно, то его под Лигу покупали и если все у парня сложится хорошо, то его можно будет зимой дороже продать, в тот же Ливер, например. 13:29 ------------------------- Нащет Ливера - да, смешно. Куда-нибудь в Сьон мб и пристроите - за 1,5 млн

13:44

Новоуепинни

VitGun Ну щас кони с бомжами начнут сыпать шутками юмора ниже пояса, обыгрывая на все лады имя футболера. 12:17 ---------------------------- Ну на - Педроша в связке с Ананидзе. Убойная пара для комментатора Орлова

13:42

Baalex

На самом деле, тут конебомжи свое остроумие офигительное принялись демонстрировать... Ну что... ха-ха!!! А если серьезно, то его под Лигу покупали и если все у парня сложится хорошо, то его можно будет зимой дороже продать, в тот же Ливер, например.

13:29

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Вот она черная икринка на целой банке заморской! Ничего из Зелупиша сделают заща, он ведь кроме ,как высоко прыгать и бороться ничего больше не умеет, как раз подходит на роль ЦЗ.

13:28

Baalex

Продайте (нет, лучше заплатите, чтобы ушел) Мельгарехо!!!!!!!!!!!!!!!!!!

13:27

Жорик Вартанов

даже если не заиграет, все равно это лучше чем Мельгарехо, у нас на замену Зе и Адриано никого нет, русский Месси оказался бракованным, Мельгарехо вообще труп, ни Сакале же с Нимели играть)))

12:57

Жорик Вартанов

Doberman1983 Надо будет посмотреть, судя по видео норм играет, быстрый, техничный. Самое главное молодой =) если раскроется как Промес, то будет гуд =)____________ техничный, дриблинг есть, но не такой быстрый, я бы сказал что он улучшенная копия Кокорина, вот только заиграет или нет)

12:53

Тот самый Зануда

Приехать в автосалон за Audi Q5 и уехать на Логане,отдав теже деньги.Нет слов.))

12:50

Versus67

Заманили в рабство)))))

12:47

Logva

а больше всех Педре,обрадовался Трубач!!!

12:31

Bes

Заказывай Луана, Гарая, Йоветича и Эль-Гази - получишь Педро и Тигиева

12:27

Doberman1983

Надо будет посмотреть, судя по видео норм играет, быстрый, техничный. Самое главное молодой =) если раскроется как Промес, то будет гуд =)

12:25

Тот самый Зануда

Вместо икры в ясли насыпали Доширака..

12:17

VitGun

Ну щас кони с бомжами начнут сыпать шутками юмора ниже пояса, обыгрывая на все лады имя футболера.

12:17

Mad Butcher

Уже в штаны наложили бомжекони)

12:13

NVA23

Или кому нибудь...Но только - продайте!)

12:12

NVA23

Ну, раз-таки свершилось - продайте, что-ли мельгареху локомотиву.)

12:11

ЗЮК

Очередная новость для питерской помойки.

12:08

Albertozi

Резать

12:04

Щас спою

Бакланы знают все,они же бакланы

12:02

Borhes

Интересное такое дерби Аргентина-Бразилия.

11:59

Mad Butcher

1.5 это для тех кто в футболе полные нули и не знает силу игроков

11:52

Курдин

пипец теперь небесно-полосатым

11:51

Mad Butcher

Супер

11:51