"Спартак" подпишет еще одного Ромулу?

Как утверждает Calciomercato, "Спартак" проявляет интерес к полузащитнику "Вероны" Ромуло. На 31-летнего игрока также претендуют "Интер", "Лацио", "Сампдория" и бразильский "Интернасьонал".

Бразилец, имеющий итальянский паспорт, может присоединиться к новому клубу на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Ромуло провел за "Верону" 41 матч во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач.



С 2012 по 2016 год в "Спартаке" же выступал один Ромулу. Сейчас 27-летний полузащитник играет на родине в Бразилии за "Фламенго".

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