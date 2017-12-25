"Спартак" подписал контракт с ROCS

В понедельник коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко и директор по маркетингу ГК "Диарси" (бренд R.O.C.S.) Алексей Лапицкий подписали контракт о сотрудничестве сроком на один год с возможностью продления. При этом, по словам Атаманенко, бренд компании по производству средств для гигиены зубной полости не будет представлен на игровой форме красно-белых, однако не исключил такой возможности в будущем.

– Рады, что нашим партнером становится такая компания, – сказал Атаманенко после заключения договора. – Уверены, что наше сотрудничество будет успешным и плодотворным. Рассчитываем на продвижение нашего бренда – ведь планируется размещение клубной символики на продукции компании.

При этом размещение названия компании на футболках на данном этапе не предполагается. Многие обратили внимание, что форма уже достаточно загружена названиями. Возможно, в будущем, изменим наполнение нашего соглашения.

Также на мероприятии присутствовали директор департамента по связям с общественностью ФК "Спартак" Леонид Трахтенберг и вратарь красно-белых Артем Ребров.

– Футбол – самый популярный вид спорта, а в России точно номер один. Здоровье и гигиена идут рука об руку, без этого невозможно победить, – убежден голкипер. – Думаю, мы вместе с новым партнером докажем всем, что можно выигрывать с красивой улыбкой. (Павел ГУРЕВИЧ)